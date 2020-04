Sétif : Saisie de 4 quintaux de viande

Les services du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Sétif ont procédé ces jours derniers à la saisie de 4 quintaux de viande rouge et blanche en plus d’une importante quantité d’abats de volailles. Des analyses opérées par un médecin vétérinaire, il en est ressorti que cette quantité de viande était impropre à la consommation et devait faire aussitôt l’objet de destruction, indique la cellule de communication du groupement territorial de wilaya.

Par ailleurs, les éléments des unités du groupement territorial de la gendarmerie ont procédé au démantèlement d’une association de malfaiteurs spécialisé dans le vol de bétail. Pas moins de 31 têtes d'ovin constituant l’ensemble du cheptel déclaré lors de la plainte ont été récupérés en un temps record. Le dispositif sécuritaire mis en place par la gendarmerie sur les axes routiers susceptibles d’être empruntés par les éléments suspect a également permis l’arrestation des 4 éléments mis en cause.

F. Zoghbi