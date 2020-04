Lutte contre la spéculation : Saisie de produits alimentaires et parapharmaceutiques

Les unités de la Gendarmerie nationale (GN) ont traité, du 2 au 8 avril, 1.306 affaires, arrêté 1.462 individus dans différentes régions du pays et saisi une quantité importante de produits alimentaires de large consommation, des viandes blanches et rouges et des produits parapharmaceutiques.

Par ailleurs, les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Sidi Abdallah ont saisi, à bord d’un camion remorque, 72 quintaux de différents céréales et dérivés qui étaient destinés au monopole et à la spéculation. Le mis en cause sera présenté devant le procureur de la République territorialement compétent, une fois l'enquête finalisée, précise-t-on de même source.

Dans ce cadre, la GN invite les citoyens à «participer activement à la lutte contre les différents types de criminalité, en signalant sans délai toute opération spéculative, monopolistique ou frauduleuse et toute infraction ou atteinte à l'intérêt public», rappelant les supports technologiques mis à la disposition des citoyens à cet effet, à savoir son numéro vert (1055) et le site de pré-plaintes et renseignements en ligne (PPGN.MDN.DZ), conclut la même source.