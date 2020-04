Commission ministérielle de la Fatwa : Respect des règles de confinement et moralisation du sursaut de solidarité

La Commission ministérielle de la Fatwa a mis en avant, mercredi dernier, au terme de sa réunion au siège du ministère des Affaires religieuses et des wakfs, l’importance de respecter les règles de confinement et de moraliser le sursaut de solidarité en vue d’enrayer la pandémie de Covid-19 en cette conjoncture exceptionnelle que traverse le pays. «Le confinement total ou partiel décidé par l’Etat s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordre public, dicté par cette conjoncture exceptionnelle et difficile que traverse notre Patrie à l’instar du reste des pays. Il vise à contenir la propagation de ce virus et endiguer la pandémie, le souci étant de préserver la vie des citoyens, et de ce fait, il se veut une ligne rouge dont la transgression est blâmable», a indiqué jeudi un communiqué de la Commission ministérielle de la Fatwa. La Commission appelle tout un chacun à «respecter les règles de confinement et les instructions y afférentes, étant également une prescription religieuse, d’où l’impératif de respecter les horaires de confinement, reporter les fêtes, les réceptions et les occasions familiales, jusqu’à la fin de cette épreuve, en application du principe appelant à barrer la voie menant vers la perte de la vie humaine».

La Commission a également préconisé la nécessité d’«éviter tout rassemblement de quelque nature que ce soit, dont le contact physique aussi bien dans les marchés, magasins, rues et places publiques, en vue d’endiguer la pandémie et briser la chaîne de sa transmission, tout en aidant les agents de l’Etat à l’application des dispositions du confinement, en se disciplinant et en observation totale des mesures préventives prises». La Commission de la Fatwa a, par ailleurs, salué «les mesures préventives qui garantissent l’accomplissement du devoir de lavage, la mise en linceul et l’inhumation des personnes décédées du Coronavirus, ainsi que la mise en place des mesures préventives rigoureuses qui préservent la santé publique», estimant que «le respect de ces mesures, la contribution à leur application dans la discipline et l’ordre est un devoir du point de vue de la charia». La commission a, enfin, appelé à poursuivre le sursaut de solidarité tout en se revêtant des vertus islamiques, «respecter la dignité des nécessiteux, tenir compte du sentiment des personnes démunies lors de l’octroi de l’aumône, éviter la cupidité et l’égoïsme dans l’achat des besoins et ne pas détourner les dons et les aides».