Le lieutenant-colonel Zighed Abdelkader, spécialiste en criminologie à la gendarmerie nationale : «Les auteurs des fake news sont arrêtés et écroués»

À l'heure d'une épidémie que l'on peut combattre par des actes citoyens, des gestes simples de distanciation, du respect des barrières sociales et des règles du confinement total ou partiel, il se trouve que la désinformation sévit.

Les fake news font surface et investissent les réseaux et les médias sociaux, terreau propice pour la diffusion de fausses informations destinés à la manipulation de l'opinion. «Plusieurs affaires ont été résolues par la gendarmerie nationale et les personnes incriminées ont été arrêtées et placée en détention après leur présentation devant la justice. Des dizaines d'autres affaires sont en cours de traitement», révèle le lieutenant colonel Zighed Abdelkader, spécialiste en criminologie au Commandement national de cette institution. Il constate qu'il y a réellement et manifestement volonté de nuire qui accompagne la diffusion des fake news sur les réseaux numériques.

La dernière affaire traitée par les unités territoriale du groupement d'Alger en est d'ailleurs la preuve. Une bataille rangée entre deux bandes rivales suivie d'une attaque au domicile d'un citoyen à la cité AADL Ain Malha où l'intervention de la Gendarmerie s'est traduite par l'arrestation de 9 personnes et la saisie d’un lot considérable d'armes blanches, a été exploitée à des fins de propagation de fausses informations sur le Net.

Selon l'officier Zighed, il y a incitation au non-respect du confinement qui est une infraction. La gendarmerie s'est saisie de cette affaire et il a été procédé à l'arrestation de l'auteur d'une vidéo dont le contenu prétendait l'existence d'affrontements et de refus des citoyens d'appliquer le confinement. Une autre affaire similaire dont les faits remontent au 6 avril dernier a été traitée par les enquêteurs de la cellule de veille informationnelle de Blida. Un individu d'Ouled Aïch ayant tenté d'enfreindre la procédure du confinement total a été confronté à la rigueur et la fermeté des gendarmes de Béni Tamou qui ont mobilisé une patrouille pour le reconduire chez lui. Une fois à la maison, l'individu, sans doute animé d'un sentiment de vengeance, diffuse une vidéo dans laquelle il s'en prend aux éléments de la gendarmerie qu'il accuse de lui avoir demandé la somme de 5.000 DA. Arrêté et présenté devant le juge, le concerné a été placé en détention provisoire et poursuivi pour outrage à corps constitué, diffamation et diffusion de contenu médiatique remettant en cause les décisions d'intérêt national prises par les autorités.

«Depuis l'apparition de l'épidémie en Algérie, les fake news ont pris une dimension inquiétante sur les réseaux numériques», indique le lieutenant-colonel Zighed mettant en relief les conséquences néfastes de tels agissements en termes de provocation d'un climat de panique et de psychose au sein de la société. Le cas d'une fausse alerte sur la pénurie du carburant à Alger est édifiant. Nombreux sont les faits délictueux et criminels qui ont été relevés par les cellules de veille informationnelle de la Gendarmerie au sein des ses 48 groupements à travers le pays. Une fois l'infraction se rapportant généralement, selon notre interlocuteur, à la diffamation, l'atteinte à la vie privée des personnes ou encore outrage aux institutions de la République, «leurs auteurs sont vite identifiés par les cyber-enquêteurs et, localisés avant d'être interpellés et présentés devant la justice», précise-t-il.



Une traque sans répit contre les auteurs des fake news



Certains qualifient de virus du Net la diffusion de fake news sur les réseaux numériques. Un constat face auquel le commandement de la Gendarmerie nationale oppose une lutte à travers la mobilisation de compétences expérimentées dans la traque des cybercriminels en utilisant des technologies de pointe.

«En plus des cellules de veille informationnelle réparties à travers le pays et dirigées par une structure spécialisée au niveau du commandement national et les cyber-patrouilles, la même institution dispose d'un centre d'investigation», rappelle le lieutenant-colonel. Il indique que les experts du département électronique et informatiques de l'Institut national de criminalistique et criminologie de Bouchaoui sont souvent sollicités pour l'extraction de la preuve numérique de l'existence de l'infraction. En Algérie, comme ailleurs dans le monde, la progression des fake news à fait de ce fléau une véritable menace pour la sécurité publique et la stabilité sociale.

Plus de 1.600 affaires ont été traitées en 2019 par la Gendarmerie nationale contre 18 uniquement en 2008, souligne notre interlocuteur qui certifie d'une montée exponentielle de ce phénomène.

Parfois, les fake news constituent aussi le moyen privilégié auquel des cercles hostiles à l'Algérie basés à l'étranger recourent fréquemment dans le sillage d'une tentative visant à déstabiliser les institutions de l'État. Là encore, l'enquête judiciaire est mise en marche à travers une commission rogatoire internationale et les procédés d'entraide judiciaire sont engagés en vue de la mise hors d'état de nuire de ces cercles. Une meilleure sensibilisation des citoyens sur les dangers des fake news est recommandée par l'officier pour endiguer ce phénomène.

Karim Aoudia