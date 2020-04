Tébessa : Plus de 460 infractions

Les services de la sûreté de wilaya de Tébessa ont recensé, depuis l’entrée en vigueur dimanche du confinement sanitaire partiel, 461 infractions à cette mesure de prévention face à la propagation du Covid-19, a-t-on appris jeudi de ce corps de sécurité.

Le non-respect des heures du confinement partiel imposé, le déplacement sans autorisation et le regroupement de plus de 3 personnes figurent parmi les infractions relevées dans le cadre de ces transgressions, a-t-on précisé. Depuis le début du confinement sanitaire partiel à Tébessa, il a été procédé au contrôle de 168 véhicules dont 28 ont été mis en fourrière, selon la même source qui a fait part de la mobilisation de plusieurs brigades de police sillonnant les différents quartiers et agglomérations des 28 communes que compte la wilaya pour une application ferme de cette mesure qui s’inscrit dans le cadre des décisions prises par le Gouvernement pour endiguer la propagation de cette pandémie.

Des points de contrôle ont été dressés aux entrées et sorties des villes de la wilaya, ainsi que dans certains quartiers et boulevards principaux pour un meilleur contrôle, a-t-on ajouté.