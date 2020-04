Sidi Bel-Abbès : Les consignes de prévention respectées

19h, la cité de la Mekerra est déserte et on entend les sirènes des ambulances et des véhicules de police, ce qui rappelle un état exceptionnel et une situation qui a mobilisé tous les moyens de la wilaya. On veille minutieusement au respect des consignes de protection et une grande adhésion semble observée pour se conformer au dispositif mis en place. Des appels à la prudence et à la vigilance sont lancés à l’adresse de la population à l’écoute de l’actualité.

Au quartier Sidi-Djillali, est implanté l’EPH qui accueille les patients atteints. À l’initiative du groupe Hasnaoui, un tunnel de désinfection a été installé à l’entrée de l’établissement, pour préserver l'hygiène.

15 cas de contamination sont enregistrés jusque-là, tandis que l’effort est soutenu pour contenir la contagion.

La police constitue un support à la cellule de crise. Le dispositif quadrille la ville, pour faire respecter les mesures de confinement et limiter au maximum le mouvement de circulation. Les habitants des quartiers populaires sont en effet familiarisés avec ce rythme. «Il y a une forte adhésion de la population en général, si l’on excepte quelques attitudes irresponsables de certains. Je salue la contribution des associations dans la sensibilisation de la société», précise le chef de sûreté de wilaya.

Les effectifs sont déployés pour mener des missions de concert avec les services du commerce pour la lutte contre la spéculation. Les éléments de la Gendarmerie nationale viennent en aide aux populations des zones rurales.

A. Bellaha