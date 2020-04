M’SILA : Interpellation de 115 personnes

Les services de la sûreté de wilaya de M’Sila ont appréhendé, depuis l’entrée en vigueur du confinement sanitaire partiel, 115 personnes, pour non- respect de cette mesure, décidée par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du Covid-19, a indiqué, jeudi, le chargé de l’information auprès de ce corps de sécurité.

Des procès-verbaux ont été établis à l’encontre des contrevenants, selon Saïd Boukhari qui a fait part de la mise en fourrière de 32 véhicules et 10 motocycles. Les services de la sûreté de wilaya, avec les partenaires concernés, veillent à l’application stricte des mesures du confinement sanitaire partiel, a ajouté la même source, soulignant, dans ce cadre, l’organisation de campagnes de sensibilisation à travers les quartiers et les boulevards de la wilaya sur l’importance du respect des mesures du confinement partiel.