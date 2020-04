Pour diffusion d’une vidéo incitant à l’atteinte à l’ordre public : Arrestation de deux personnes à Oran

Les services de la sûreté de wilaya d'Oran ont arrêté deux personnes, impliquées pour avoir été à l’origine de la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux, incitant à l'atteinte à l'ordre public et à la violation du confinement, a-t-on appris hier de ce corps de sécurité.

Dans le cadre de la lutte contre la diffusion de vidéos à travers les réseaux sociaux, incitant au trouble, à la lumière des mesures de confinement sanitaire préventives prises contre le coronavirus, les services de sûreté urbaine 11 et 6, en coordination avec la brigade de lutte contre la cybercriminalité, ont réussi à mettre hors état de nuire 2 personnes qui diffusaient, de manière séquencée, via facebook, des vidéos touchant à l’intérêt national, et qui portent atteinte aux symboles de l’État, incitent au troubles de l’ordre public et qui appellent à la violation du confinement, a-t-on indiqué de même source. Les deux personnes arrêtées, ayant des précédents judiciaires, avaient diffusé une vidéo sur la page Facebook, dont le contenu incluait l'atteinte à un corps constitué, diffamation (calomnies), menace et incitation aux troubles de l'ordre public et appel à la violation du confinement, et ce en violation de tous les décrets et ordonnances administratifs en vigueur, a-t-on fait savoir de même source.

Les deux mis en cause, âgés de 32 ans, ont été placés sous mandat de dépôt, après avoir été traduits devant la justice, selon la même source.