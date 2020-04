incitation à la Violation des mesures de confinement : Arrestation d’un individu à Sidi Abdellah

«Suite à la diffusion d'une vidéo en direct par un individu sur son compte Facebook dans la commune de Rahmania (Alger), dans laquelle il a incité les jeunes à la violation des mesures du confinement sanitaire partiel, décidées dans le cadre de la prévention contre la propagation du coronavirus, les éléments de la Brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Sidi Abdellah (Alger), après avoir sollicité l'assistance des experts de la GN en la lutte contre la criminalité cybernétique, ont pu arrêter l'individu en question dans un laps de temps très court», a précisé la source. «Le mis en cause a été présenté devant le procureur de la République territorialement compétent qui a ordonné son placement en détention provisoire pour propagande à travers des publications susceptibles de porter atteinte à l'intérêt national, diffamation à l'encontre d'un organisme officiel par la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux et violation des décrets et des décisions prises par le pouvoir administratif», a ajouté la même source.