Demande d’un syndicat français à l’UE : Encourager une réduction de la production de lait

«Il faut accompagner les agriculteurs qui vont réduire leurs volumes parce que personne n'avait prévu le coronavirus, personne n'avait prévu cette pandémie et les conséquences de perturbation des marchés que nous connaissons» a déclaré vendredi la présidente de la FNSEA Christiane Lambert.

«Nous avons fait une proposition de régulation pour encourager les producteurs à réduire de 2 à 5% leur volume sur la période de pic de production» a-t-elle dit, alors que l'Europe croule sous le lait et que les cours chutent depuis le début de la crise du coronavirus qui a entrainé la fermeture de quasiment tous les restaurants en Europe, et perturbé les marchés export. Selon elle, la régulation devrait aussi s'appliquer à d'autres secteurs comme les producteurs de canards ou de pommes de terre, qui «ne vendent plus rien» depuis la crise. «Personne ne fait de frites à la maison» a relevé Mme Lambert.

Depuis la fermeture des fast-foods notamment, «les producteurs de pommes de terre en ont des tonnes sur les bras», a-t-elle lancé. Revenant au lait, elle a rappelé que «l'Europe a fait le choix en 2014 de supprimer les quotas laitiers». «C'est un choix européen, la France a été le dernier pays à résister, nous, nous voulions garder la régulation a-t-elle dit. Les surplus de lait interviennent au moment du pic annuel de production laitière dans toute l'Europe. En mars-avril, la pousse de l'herbe et les naissances de veaux induisent chaque année une hausse des volumes de lait de +9% en France. Mme Lambert a néanmoins défendu les exportations. La France exporte 40% de son lait. «On ne peut pas être fermé à l'exportation», a-t-elle dit. «La France exporte du lait et continuera à exporter du lait parce qu'il y a un marché» a-t-elle ajouté en citant la poudre de lait en Chine, et les produits laitiers dans les pays «du nord de Méditerranée» qui «ne peuvent pas les produire chez eux».