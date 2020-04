Budget du programme de relance économique au Vietnam : Augmenté de plus de 12 milliards de dollars

Le programme d'aide aux entreprises et aux particuliers touchés par la pandémie de Covid-19 a été étendu à 12,73 milliards de dollars contre 10,86 milliards de dollars auparavant, a indiqué le Premier ministre vietnamien, Nguyen Xuan Phuc.

Les entreprises devraient bénéficier d'un crédit suffisant et d'un soutien optimal pour maintenir leurs activités et leur fonctionnement, a souligné M. Phuc lors d'une réunion du gouvernement, rapporte le site internet du gouvernement vietnamien.

Le pack d'aide monétaire est mis en place sous forme de simplification des procédures de prêt, de rééchelonnement du paiement de la dette et de baisse des taux d'intérêt pour les secteurs et les personnes touchés par l'épidémie de Covid-19. Selon le chef de l’Exécutif vietnamien, "jamais auparavant des pays du monde entier n'ont simultanément mis en œuvre une série de plans de relance économique pour surmonter la récession", ajoutant que l'étendue des dégâts est plus grave que la crise économique de 2008.

Il a appelé le secteur bancaire à réduire davantage et de supprimer les taux d'intérêt pour le monde des affaires, ajoutant que "les banques ne peuvent survivre que lorsque les entreprises survivent".

Les principaux secteurs économiques ont connu une croissance en baisse et de nombreuses entreprises ont fait faillite, mais la situation pourrait même empirer si la pandémie persistait, a-t-il averti, affirmant que la lutte contre le Covid-19 reste la priorité absolue, et ce sera seulement lorsque la pandémie sera maîtrisée, que les entreprises et les activités de production pourront revenir à la normale. Le Premier ministre a signé le 8 avril un décret sur le retard de cinq mois du délai de paiement des taxes et des loyers fonciers d'une valeur de 7,63 milliards de dollars, applicable aux entreprises et aux particuliers touchés par la pandémie de Covid-19.