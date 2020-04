Commentaire : Historique !

Pour une réunion exceptionnelle, le résultat aura été tout simplement historique. Après une difficile gestation, faut-il le souligner, les pays producteurs de pétrole, regroupés au sein de l’alliance (OPEP+), sont parvenus, jeudi dernier, à un accord, sans précédent, avec objectif de réduction de la production mondiale de l’ordre de 10 millions de barils par jour. Un pacte salvateur pour un marché en déprime et qui est censé endiguer le processus d’effondrement effréné des prix du Brut, et à assurer ainsi les conditions de l’équilibre du marché pétrolier. Le conclave, décidé dans un contexte d’urgence au plan économique, et dans des circonstances particulières façonnées par la pandémie du Covid-19, a mis en avant, en effet, l’urgence et la nécessité d’un consensus pour mettre fin à l’épisode de guerre des prix entre les deux géants pétroliers, en l’occurrence, l’Arabie Saoudite et la Russie.

Un différend nourri par des rivalités géopolitiques et dont l’impact a durement éprouvé les pays les plus vulnérables au sein du Cartel des «14». Les conséquences ne se sont pas fait attendre, les cours du Brent ayant atteint les abysses pour descendre à leurs niveaux, les plus bas en dix huit ans, perdant 66%, sinon plus, de leur valeur depuis le début de l’année sur fond de saturation des capacités de stockage à travers le monde du fait d’une surabondance de l'offre, et un déficit de la demande. Le pacte signé ce 9 avril devra ainsi aider le marché à se remettre progressivement d’un «choc sans équivalent», un constat de l'Agence internationale de l'énergie, qui a profondément bouleversé et même rompu ses équilibres. Un tournant décisif dans le parcours de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires mais, qui devrait toutefois inciter le Cartel à revoir sa stratégie pour une vision plus claire et transparente qui préserve équitablement les intérêts de ses membres. Une démarche plus que jamais incontournable face à un marché laissé à l’influence des puissances pétrolières et régi par les tensions géopolitiques. Des conflits d’intérêts occultes qui ainsi, prennent en otage le marché pétrolier comme moyen de pression et de chantage aussi. Et, à l’évidence, ce sont les pays dépendants de la seule ressource pétrolière, sans pouvoir de décision, et qui ne sont pas potentiellement producteurs qui subissent, de manière frontale, les effets des retournements du marché. Plusieurs Etats ont déjà recouru à des politiques d'austérité budgétaire, dont l’Algérie, pour tenter d’atténuer l’impact de la crise en attendant la décantation. En fait, on ne cache pas une vérité, à savoir que les perspectives sont loin d’être claires, experts et analystes l’admettent, et cela au regard du manque de visibilité dans les politiques pétrolières des grandes puissances, OPEP+ et hors OPEP. Mais une chose est sûre, le Cartel pourra user pleinement de son pourvoir de décision lorsque les décisions, et les approches des pays membres seront convergentes et concourent vers des objectifs et intérêts communs, en dehors de toute autre considération. N’est-ce pas là le bien-fondé qui a prévalu à la création de l’OPEP ?

D. Akila