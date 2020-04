OPEP+ : Accord pour une réduction massive de la production sur deux ans

Les pays de l’Opep et leurs alliés, à l’exception du Mexique, ont approuvé, jeudi tard dans la nuit, un accord portant sur une réduction massive et urgente de leur production pétrolière, s’étalant sur deux ans.

Après une réunion extraordinaire via webinaire, marquée par dix heures (15h à 1h00 locale) de négociations serrées, les producteurs de pétrole, dont l’Algérie, ont convenu de réduire leur production de 10 millions de barils/jour (mb/j) durant les deux prochains mois, à compter du 1er mai et jusqu’à la fin juin 2020.

Cette réduction devrait ensuite se poursuivre, du 1er juillet à la fin décembre 2020, mais avec une cadence inférieure, à savoir une baisse de 8 mb/j.

L’accord prévoit enfin que les pays concernés par la déclaration de coopération de l’Opep+, signée en 2016, continuent leurs efforts visant à équilibrer un marché fortement impacté par la pandémie de coronavirus, en appliquant une réduction de leur production de l’ordre de 6 mb/j à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la fin avril 2022.

Ainsi, cet accord historique consiste en une réduction autour de 20% de la production des 10 pays de l’Opep non-exemptés de quotas (donc l’Opep hors l’Iran, le Venezuela et la Libye) et de leurs 10 partenaires de l’Opep+, à savoir la Russie, Azerbaïdjan, Brunei, Bahreïn, Guinée équatoriale, Kazakhstan, Malaisie, Oman, Soudan et Sud Soudan et le Mexique.

Dans un communiqué rendu public juste après la fin de cette 9e réunion ministérielle extraordinaire, l’Opep a affirmé que «toutes les décisions prises lors de la réunion ont été acceptées par tous les pays producteurs de pétrole de l'OPEP et non-OPEP participant à la Déclaration de coopération, à l'exception du Mexique». Par conséquent, l'accord conclu reste «subordonné au consentement du Mexique», fait observer l’Opep.

Dans le même communiqué, il est indiqué que la base de calcul pour les ajustements est la production pétrolière d'octobre 2018, sauf pour l’Arabie saoudite et la Russie, dont le niveau de référence a été fixé à 11 mb/j.

L'extension de cet accord, au-delà du 30 avril 2020, sera réexaminée en décembre 2021, précise le communiqué de l’OPEP qui avance que la prochaine réunion de l'Opep+ a été fixée pour le 10 juin 2020 pour «déterminer d'autres actions, si nécessaire, pour équilibrer le marché».