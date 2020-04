Réunion extraordinaire de l'OPEP+ : Accord pour une réduction de 10 millions de barils/jours

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP+) et ses alliés ont convenu, à l’issue de la réunion extraordinaire tenue de jeudi à vendredi par visioconférence, de réduire la production de 10 millions de barils par jour, dont 200 000 barils pour l'Algérie durant mai et juin en vue de stabiliser les prix du pétrole impactés par la crise du coronavirus, a indiqué le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab.

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab a appelé jeudi les pays de l'Opep et leurs alliés (Opep+), réunis en visioconférence, à adopter une action «décisive et immédiate», soulignant que le marché pétrolier se trouve désormais dans une «chute libre insoutenable». Dans son discours à la 9e réunion ministérielle extraordinaire l'Opep+, et en qualité de président de la Conférence de l'Opep, M. Arkab a affirmé que les pays exportateurs de pétrole sont à un «tournant décisif», indiquant que «des mesures doivent être prises». «Cette réunion d'urgence sera l'occasion d'une action décisive et immédiate», a-t-il insisté.

Le ministre de l'Energie a fait observer aussi que «les yeux du monde sont tournés» vers cette réunion «historique» regroupant les producteurs du pétrole qui devraient, selon lui, «fournir un leadership visionnaire en temps de crise». «Notre réunion aujourd'hui envoie un message clair au marché mondial que nous prenons cette situation au sérieux et allons de l'avant de manière proactive et responsable pour trouver des solutions constructives, efficaces et crédible pour rééquilibrer le marché mondial du pétrole», a-t-il souligné. Insistant sur «une collaboration multilatérale, la flexibilité et l'inclusivité, durant ces temps difficiles», M. Arakab a exhorté les membres de l'Opep+ à «agir rapidement et de manière décisive, avec une solidarité et une unité fermes dans l’intérêt des producteurs, des consommateurs, du l'économie mondiale et les générations futures». Evoquant la pandémie du coronavirus, le ministre de l'Energie a qualifié celle-ci de «tragédie humaine d'une ampleur sans précédent depuis plus d'un siècle». «Outre le bilan humain, cette crise a infligé des dommages importants à l'économie mondiale et, par extension, au marché mondial du pétrole», a-t-il relevé. Dans ce contexte, le président de la Conférence de l'Opep a soutenu que l'impact de cette pandémie sur le marché pétrolier est «sans précédent».

Cette crise sanitaire a provoqué, a-t-il poursuivi, «la destruction de la demande de pétrole à grande échelle et le déséquilibre massif qui en résulte entre l'offre et la demande ont le potentiel de remplir rapidement la capacité de stockage mondiale et de provoquer des arrêts de production».

M. Arkab a, en outre, souligné «l'impact négatif de cette situation sur les revenus des pays exportateurs de pétrole, à un moment où ces Etats sont confrontés à la tragédie humaine de la pandémie et au ralentissement économique qui en résulte».



Une véritable opportunité pour réaliser la stabilité du marché pétrolier



Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab a estimé que la conférence de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep+) et non Opep, qui s'est ouverte aujourd’hui via vidéoconférence, était «une véritable opportunité» pour réaliser la stabilité du marché pétrolier, l’objectif étant d’examiner la mise en place des mécanismes nécessaires pour parvenir à un accord sur la réduction de la production. Réunissant les pays membres de l’Opep+ et non Opep et des compagnies pétrolières mondiales, cette conférence est «d'une grande importance pour les pays membres de l’Opep+ et ses alliés», a indiqué M. Arkab dans une déclaration à la presse peu avant le début de la réunion. La réunion est «d’autant importante en cette conjoncture où les cours de pétrole ont dégringolé traduits par un recul de la demande et une forte offre», a précisé le ministre qui assure la présidence tournante de la conférence de l’Opep.

C’est pourquoi, a-t-il expliqué, «cette conférence se veut une véritable opportunité pour réaliser la stabilité du marché pétrolier mondial, parvenir à la réduction d’importantes quantités et examiner les voies instaurant l’équilibre du marché», une démarche qui, a-t-il poursuivi, «permettra une relance de l’économie mondiale».

Ces concertations «ont pour objectif de permettre aux différentes parties prenantes et intervenants d'examiner la mise en place des mécanismes nécessaires à l'élaboration d'un accord à même de rétablir la stabilité du marché et de surmonter le choc engendré par la baisse de la demande et l'offre abondante», a précisé M. Arkab qui participeà cette réunion par visioconférence depuis le siège du ministère.

Il a en outre rappelé les grands efforts consentis par l'Algérie qui assure actuellement la présidence tournante de l'Opep+, et ce depuis la baisse des cours du pétrole en vue de parvenir à un accord à même de satisfaire toutes les parties, en matière de production.

Pour ce qui est de la remontée, jeudi dernier, des cours du pétrole, permettant au Brent d'atteindre près de 34 dollars/baril, le ministre a indiqué que cette remontée s'explique par l'organisation même de cette réunion, ajoutant que «les pays participants tenteront de trouver un équilibre des prix, dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs à la fois».