E-Commerce transfrontalier des marchandises : Minimiser les perturbations

Alors que la pandémie du COVID-19 se propage chaque jour un peu plus à travers le monde, la préoccupation majeure va au maintien de la chaîne d’approvisionnement mondiale en ce qui concerne les produits alimentaires, notamment à travers les frontières. Le 6 avril, les dirigeants de l'organisation mondiale des douanes (OMD) et de l'organisation mondiale du commerce (OMC) ont publié une déclaration conjointe dans laquelle ils s'engagent à travailler ensemble pour faciliter le commerce des biens essentiels tels que les fournitures médicales, les aliments et l'énergie. Les deux organisations ont fait part, par la voie de leurs secrétaires généraux, d’une «étroite collaboration pour minimiser les perturbations du commerce transfrontalier des marchandises, en particulier celles qui sont essentielles pour lutter contre la pandémie COVID-19 — tout en préservant la santé publique».

Une action qui sera concrétisée dans le cadre une «approche coordonnée pour soutenir les initiatives qui facilitent le commerce transfrontalier afin que les biens essentiels puissent rapidement atteindre ceux qui en ont le plus besoin, y compris dans les pays les moins avancés et les pays enclavés», ont indiqué les deux responsables. Aussi, les membres de l'OMD et de l'OMC ont déjà été interpellés pour «accroître la transparence en partageant des informations sur les nouvelles mesures commerciales introduites en réponse à la pandémie COVID-19».

En fait, la pandémie de COVID-19, qui est d’abord une crise de santé publique, induit également «des défis socio-économiques inégalés». A ce titre, «les mesures d’urgence nécessaires pour freiner la propagation de la maladie ont des conséquences inattendues sur l’économie et sur le commerce à travers la planète, notamment sur les chaînes logistiques mondiales qui produisent et distribuent des biens essentiels tels que les fournitures médicales, les denrées alimentaires et l’énergie».

dans cette optique, et afin de soutenir les actions en cours «pour atténuer les effets socio-économiques de la pandémie, les Secrétariats de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont convenu de travailler ensemble dans le but de réduire au minimum les dérèglements des échanges commerciaux transfrontaliers de marchandises, en particulier pour les produits essentiels pour lutter contre la COVID-19, tout en veillant à préserver la santé publique». Des actions qui exigent que les membres des deux organisations fassent preuve «de plus de transparence» à travers l’échange d’informations sur les nouvelles mesures, introduites à ce niveau, dans le sillage de la lutte contre la pandémie de COVID-19.

L’objectif de cette démarche consiste à contribuer à faire en sorte que les biens essentiels soient acheminés rapidement vers les pays «qui en ont le plus besoin, notamment dans les pays moins avancés et sans littoral».

Les gouvernements qui «étudient de nouvelles mesures pour protéger la santé et le bien-être de leurs citoyens» sont appelés à «s’assurer que toute nouvelle disposition introduite aux frontières soit ciblée, proportionnée, transparente et non discriminatoire, dans la lignée de ce qui a été convenu par les chefs d’État et de gouvernement du G20». Ces mesures doivent ainsi «être temporaires» et ne doivent également pas «constituer» un frein pour le commerce, en particulier pour les exportations et importations «de produits essentiels».

D. Akila