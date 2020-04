Abdelmadjid Attar, Consultant, Ancien PDG de Sonatrach : «Un espoir de reprise ou non d’ici la fin de l’année»

Une réunion d’urgence s’est tenue, jeudi à Vienne. L’accord porte sur une baisse de production de 10 millions de barils par jour à partir du 1er mai et pour une période de deux mois, dont la moitié pour l’Arabie saoudite et la Russie, avec 2.5 millions chacune.

Dans cet entretien, le consultant trouve la réduction «très insuffisante», laquelle devra être «respectée et renforcée». Sur la saturation des stocks mondiaux, M. Attar précise que la situation «dépasse l’Opep», et voit venir des bouleversements, affirmant que «le monde va changer d’ici la fin de l’année ou l’année prochaine». L’avenir de l’Algérie, lui, «dépendra plus de ce qu’elle fera en interne pour son économie, que de l’OPEP ou sa présidence».



El Moudjahid : La Réunion de l'OPEP et plusieurs de pays producteurs a abouti sur un accord de réduction de 10 millions de barils le jour. Suffisant pour trouver l’équilibre recherché ?

Abdelmadjid Attar : Cette réduction est très insuffisante, encore faut-il qu’elle soit, d’une part, respectée et, d’autre part, renforcée par des réductions conséquentes des autres pays producteurs du G20. Il faut se rendre compte que le marché pétrolier actuel a complètement échappé au contrôle de l’OPEP et n’obéit qu’à la demande ou plus précisément la consommation mondiale qui a déjà chuté au mois de mars de plus de 20 millions de barils/ jour. L’essentiel de l’offre de pétrole habituelle ainsi que la surproduction née de la guerre des prix déclenchée par l’Arabie Saoudite ne font qu’alimenter la spéculation et les stocks mondiaux avec un baril inférieur à 30$.

La réduction décidée ou espérée n’est, par conséquent, qu’un répit pour un ou deux mois en attendant de voir comment va réagir l’économie mondiale et par conséquent un espoir de reprise ou non d’ici la fin de l’année.



Le marché pétrolier étant régi par les contrats à terme, le pétrole acheté aujourd'hui est livré dans un mois. Donc les stocks vont mécaniquement augmenter de 750 millions de barils au cours du prochain mois. Cette situation risque-t-elle de fragiliser cet accord ou pensez-vous que l’OPEP peut inverser la tendance ?

Il ne s’agit même pas d’un accord à mon avis mais plutôt de l’acceptation d’une situation de fait, aussi bien pour les membres de l’OPEP que pour tous les autres producteurs, y compris les USA. Tous savent que la consommation est historiquement de très loin inférieure à l’offre, pour une durée indéterminée, et qu’on risque de s’orienter vers une situation catastrophique, non seulement pour le marché mais aussi pour le secteur de l’énergie dans sa totalité. La réduction décidée, quel que soit son niveau, va, en fait, tout juste ralentir pendant deux ou trois mois le bourrage des stocks mondiaux, ce qui permettrait au baril de se maintenir autour de 30 dollars. Mais il faudrait pour cela qu’elle atteigne au moins 20 millions de barils/jour, et que la production de pétrole de schiste US baisse d’au moins 2 à 3 millions de barils/jour dans les 2 mois à venir. Nous sommes dans une situation qui dépasse l’OPEP.



Les experts mettent en garde contre un «prix négatif» du pétrole. Le risque est-il si pesant ?

Un prix inférieur à 30$ est déjà négatif pour une partie de la production mondiale, notamment certains producteurs de schiste en Amérique du Nord. Autour de 20$, c’est plus de la moitié de la production totale des USA et du Canada, ainsi qu’une partie de la production russe qui s’arrêtera, sauf impératif de sécurité énergétique. C’est la raison pour laquelle le président Trump n’a pas arrêté de «téléphoner et twitter» pour tenter de sauver l’économie de son pays et non celle des pays de l’OPEP.

La situation actuelle rabattrait-elle, selon vous, les cartes géopolitiques au détriment de la première puissance mondiale ?

Une chose est sure à priori, le monde va changer d’ici la fin de l’année ou l’année prochaine. La pandémie et ses impacts ont ébranlé tous les systèmes politiques et économiques qui ont régné depuis des décennies. Aujourd’hui, c’est chacun pour soi, malgré quelques manifestations de solidarité «intéressées». Le monde de demain va probablement s’éloigner du système économique basé sur le profit (libre marché), avec plus d’attention aux stratégies de sécurité sanitaire et alimentaire, plus de contenu social aussi. Posséder des ressources en hydrocarbures et en dépendre sur le plan économique est un risque majeur. Ne pas en avoir et en dépendre au point de vue sécurité énergétique est aussi un risque important. C’est la raison pour laquelle l’industrie des hydrocarbures aura plus d’importance à l’avenir en matière de sécurité énergétique seulement, et non de suprématie économique.



Quel rôle pourra jouer l’Algérie qui assure la présidence tournante de l’OPEP pour 2020 ?

Force est de constater aujourd’hui qu’une simple pandémie a eu raison non seulement de l’OPEP, mais aussi de la plupart des économies mondiales. Force est de constater aussi que le poids des membres de l’OPEP est très disproportionné, et finalement lié, en plus du volume ou des capacités de production, à des intérêts très divergents, et souvent à celui qui ne veut, en faire, qu’à sa tête, sans aucune considération à l’intérêt commun, quitte à se tirer une balle dans les pieds. L’Algérie n’est qu’un tout petit producteur de pétrole avec une tare dépendance extrême de la rente pétrolière, et en plus elle traverse une période de transition politique et économique dont le succès ne doit dépendre que de son futur en interne, et non de son passé. Le monde va changer. L’OPEP changera ou disparaitra parce qu’elle n’a déjà plus le même poids sur la scène énergétique. L’avenir de l’Algérie dépendra plus de ce qu’elle fera en interne pour son économie que de l’OPEP ou sa présidence.

Entretien réalisé par : Fouad Irnatene