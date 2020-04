Annaba : Deux individus sous mandat de dépôt

Deux individus ont été placés sous mandat de dépôt lundi dernier, à Annaba pour vol de deux appartements et association de malfaiteurs, a-t-on appris avant-hier, auprès de la responsable de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. En effet, suite à une plainte déposée par les victimes habitant dans la commune d’El Hadjar, les éléments de la police judiciaire de daïra ont réussi à arrêter les cambrioleurs et récupérer les objets volés dans un temps record, a précisé la même source. Il s’agit d’une quantité de bijoux en plus de quinze millions de centimes ainsi que de trois téléphones portables. Les mis en cause âgés de 21 ans ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’El Hadjar qui les a placés en détention préventive. Par ailleurs, cinq personnes ont été arrêtées pour non-respect des mesures de confinement sanitaire partiel et mise en danger de la vie d’autrui. En parallèle, une quantité de 840 bouteilles de bière sans date de fabrication et de durabilité a été saisie, à El Hadjar, par les mêmes services. B. G.