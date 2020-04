Alger : Démantèlement de deux bandes criminelles et saisie d’armes blanches

Les éléments de la Gendarmerie nationale à Alger ont mis hors d’état de nuire deux dangereuses bandes criminelles, qui semaient la terreur parmi les habitants de la cité Ben Merad de Dar El Beida, a indiqué jeudi dernier un communiqué de la Gendarmerie nationale (GN). «Suite à un appel au centre opérationnel du Groupement territoriale de la GN à Alger via le numéro vert (10-55), faisant état de violentes altercations avec usage d’armes blanches entre un groupe d’individus à la cité Kaïdi de Ben Merad à Dar El Beida (Alger), une patrouille du Groupement territorial, appuyée par des éléments de la Section de sécurité et d’intervention rapide (SSI), s’est rapidement déplacée sur les lieux», précise le communiqué. Selon la même source, «l’intervention rapide et l’encerclement du quartier ont permis l’arrestation de 14 individus constituant deux bandes de truands, repris de justice, armés de toutes sortes d’armes blanches». Cette opération de qualité s’est soldée également par la saisie de couteaux de grandes tailles, un couperet, des barres métalliques, un arrache-clou, une faucille, un petit couteau, des feux d’artifices utilisés (signal) en grands modèles et un motocycle. «Les membres de ces deux gangs qui se sont affrontés à coup d’armes blanches et par chiens interposés ont provoqué, au cours de leur rixe sanglante, un état de chaos dans le quartier et ont saccagé des biens de tiers, ce qui a semé la terreur et la panique parmi la population», ajoute la même source. «L'intervention rapide des éléments de la Gendarmerie nationale a permis de mettre un terme aux activités criminelles de ces deux gangs et d'éviter le pire, mais aussi de maîtriser la situation et de restaurer le calme et la sérénité parmi les habitants», a souligné la même source.

«Une fois toutes les procédures finalisées, les mis en cause seront déférés devant le Procureur territorialement compétent pour constitution d’association de malfaiteurs, trouble à l'ordre public, port et possession d’armes blanches prohibées, destruction volontaire des biens de tiers, transgression de couvre-feu, attaques avec animaux féroces, faux et usage de faux et violation de domicile», a conclu le communiqué.