Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et le commerce illicite de produits psychotropes, les forces de police de la Brigade de recherche et d’intervention de la Sûreté de Tizi-Ouzou, ont mis fin jeudi dernier aux activités d’un réseau spécialisé dans le trafic de drogue en milieu juvénile, composé de cinq individus, âgés de 25 à 40 ans et originaire des wilaya de Tizi-Ouzou et Boumerdès, a fait savoir hier la cellule de communication.

PUBLIE LE : 11-04-2020 | 0:00