Réunion OPEP+ : La réduction de la production augmenterait les cours à 40 dollars

La réduction de la production pétrolière des pays producteurs de pétrole, dans le cadre de l’alliance Opep+, permettra d’augmenter les prix du baril à 40 dollars, a déclaré jeudi dernier à Alger l'économiste, Kamel Kheffache. L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep+) et ses alliés, Russie en tête, a entamé sa réunion jeudi après-midi, une rencontre cruciale pour tenter de mettre un terme à la chute des cours de pétrole, à travers la prise des mesures nécessaires pour créer un équilibre sur le marché mondial.

«L’accord des producteurs de pétrole sur la réduction de la production, ne serait-ce que pour une durée de 3 à 4 mois pourrait stabiliser le marché du pétrole. Il est fort probable que les cours atteignent les 40 dollars», a précisé M. Kheffache qui était l’invité de la Chaine I de la radio nationale. Pour sauver le marché du pétrole, il faut réduire le flux actuel sur le marché, a-t-il dit, ajoutant que les pays veulent actuellement un prix oscillant entre 35 et 45 dollars.

La réunion Opep+, prévue aujourd’hui par visioconférence, constitue «une opportunité» pour rééquilibrer le marché pétrolier, mais demeure toutefois insuffisante car intervenant dans une conjoncture mondiale marquée par la chute des cours à des niveaux inquiétants suite à une baisse importante de la demande mondiale. Dans ce sens, il a évoqué les répercussions notables de l’arrêt du transport aérien -dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus- sur la demande de pétrole, étant l’un des secteurs à forte consommation d’énergie. Face à cette situation mondiale marquée par une crise sanitaire dangereuse et ses conséquences sur l’économie mondiale, M. Kheffache considère que l’Opep+ qui représente, à elle seule une part de 30 % du marché mondial de pétrole «peut jouer un rôle dans la stabilisation du marché, mais ne peut le maitriser de façon permanente, vu les nombreux facteurs qui influent sur les prix».

Chaque pays tente de défendre ses intérêts, à l’instar de la Russie qui a insisté, lors de la dernière réunion de l’Opep+, sur le maintien de la réduction de la production convenue en décembre dernier à hauteur de 1,7 millions de baril/jour, alors que les pays de l’Opep+ ont proposé de nouvelles baisses. Il a rappelé que «le recours de l’Arabie Saoudite à l’augmentation de la production était à l’origine de la baisse des prix, ajoutant que la position des deux pays (Russie et Arabie Saoudite) pourrait, certes leur être favorable à court terme, mais pas aux moyen et long termes».

Ces deux pays s’intéressent à la stabilité du marché pétrolier mondial, en leur qualité de grands producteurs de pétrole, a-t-il affirmé. L’économiste a estimé, en outre, que l’Opep et l’Alliance Opep+ auront besoin d’une restructuration à l’avenir, à travers l’élargissement de l’Alliance à d’autres pays car les circonstances actuelles diffèrent de celles ayant marqué la création de l’Opep et de l’Opep+.

Evoquant le marché pétrolier, il a souligné que la crise du pétrole avait commencé depuis 2014, mais la pandémie du nouveau coronavirus a accentué le choc pétrolier à travers le déséquilibre du commerce mondial, du transport aérien et maritime, voire terrestre, rappelant que le marché pétrolier constituait auparavant le plus important marché énergétique au monde. Revenant à l’impact de la situation actuelle du marché pétrolier sur l’Algérie, l’intervenant a indiqué que la priorité est actuellement au travail pour la sortie de la crise sanitaire, mais nous devons, néanmoins, engager une réflexion sur la vision future à adopter pour l’économie nationale, de concert avec le Gouvernement, les experts et les opérateurs économiques pour faire face à la crise économique induite par la baisse des recettes en devises des hydrocarbures.

Il a préconisé, en outre, l’accompagnement des micros, petites et grandes entreprises pour optimiser leurs capacités de production et partant, réduire au maximum la facture d’importation.