Numéro vert «15-48» et Police-secours : Plus de 500.000 appels durant le premier trimestre de 2020

Les centres opérationnels relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) ont enregistré un total de 503.032 appels sur les numéros vert (15-48) et police-secours (17 et 104) lors du premier trimestre de 2020, indique mercredi un communiqué des services de la Sûreté nationale. Selon les précisions de la même source, «212.365 appels ont été enregistrés sur le numéro vert, 140.315 sur le numéro Police secours et 130.326 appels sur les standards téléphoniques».

Soulignant que la majorité des appels avait été enregistrée durant la dernière semaine du mois de février et les semaines du mois de mars, c’est-à-dire la période du début du confinement, la DGSN indique qu’il s’agissait de «47.154 demandes d'intervention et de secours, 40.985 demandes de renseignement, 38.363 signalements d’accidents de la

circulation et 23.820 signalements de crimes». Pour la DGSN, «la culture de signalement et le comportement civique du citoyen à travers l’appel sur les numéros verts de la Sûreté nationale ont contribué au succès de l'équation et coopération de sécurité commune face à toutes les formes de criminalité, et à la prise de décisions relatives aux mesures de confinement pour la prévention contre le Coronavirus». «Face à la crise sanitaire que traverse le pays, le Commandement de la Sûreté nationale veille au renforcement des salles opérationnelles par les moyens matériels et humains nécessaires pour rester mobilisées 24h/24 afin de répondre aux appels des citoyens et prendre en charge leurs préoccupations en toutes circonstances et à tout moment», conclut le communiqué.