Coronavirus : La Protection civile lance une campagne nationale de don de sang

Cette opération vient "soutenir les différents efforts nationaux visant à faire face à cette crise sanitaire, valoriser et consolider l'esprit de solidarité dans la société", a souligné la même source.

Par la même occasion, la Protection civile incite les citoyens à "respecter les conditions de quarantaine et d'hygiène, ainsi le respect de la distanciation sociale et aussi d'éviter les rassemblements de plus de deux personnes".