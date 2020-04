Constantine : Bientôt des kits de dépistage rapides

Le directeur, le Dr Ammar Azioune, a annoncé sur les ondes de la radio de Constantine que le CRBT ambitionnait de mettre à la disposition des autorités sanitaires, dans un mois et demi, un millier de kits de dépistage du Covid-19 ultra rapides.

Cela soulagera les centres de diagnostic sous pression et aider au dépistage massif des personnes contaminées, meilleur moyen de ralentir la progression de la maladie. «Nous avons présenté ce projet au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique début mars dans l’optique de développer une nouvelle technologie capable de fournir un résultat dans un temps relativement court, soit entre 40 et 45 minutes», dit-il. Les kits consistent en des bandelettes ultra-sensibles fabriquées en recourant à la technologie CRISPR (Clustered regularly interspaced short palindromic repeats) «sur laquelle nous travaillons depuis une année», explique-t-il.

«C’est une voie nouvelle dans l’ingénierie génomique que nous sommes les seuls à utiliser en Algérie et beaucoup de laboratoires à travers le monde sont en voie de l’adopter. La technologie CRISPR permet de détecter rapidement la présence de l’ARN viral. La valeur ajoutée de cette technologie est qu’elle est accessible à tous les utilisateurs et qu’elle ne demande pas beaucoup de matériel et de savoir-faire particuliers», ajoute le Dr Azioune.

Il a précisé que les délais de la livraison des kits dépendent de la disponibilité des réactifs dont le CRBT a déjà passé commande. Ouvert en 2010, le CRBT, situé dans la circonscription administrative Ali-Mendjeli, à proximité de l’université Abdelhamid-Mehri Constantine 2, est une institution chargée, entre autres, d’identifier et coordonner un réseau de recherches dans le domaine des biotechnologies, contribuer à la promotion des applications de celles-ci, notamment à la santé humaine et animale, l’agriculture, l’agroalimentaire et l’environnement, et participer à l’élaboration et à l’exécution des programmes nationaux de recherche en biotechnologies. Il comprend cinq divisions de recherche respectivement dédiées à l’agriculture, la santé, l’alimentation, l’environnement et l’industrie.

Issam B.