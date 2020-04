CNDH : Haute considération au personnel de la santé

A l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la Santé, qui intervient cette année dans des circonstances exceptionnelles pour le monde et l'humanité entière, placée cette année par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), sous le slogan «Soutenez les sages-femmes et le personnel infirmier», le CNDH a exprimé sa haute considération à l’égard des professionnels de la santé, affirmant son appui à ces derniers dans «tous les efforts qu'ils déploient pour permettre aux citoyens et aux résidents sur le territoire national de jouir de leur droit aux soins médicaux, un des plus importants droits de l'Homme car étroitement liés au droit de préservation de la vie». Le Conseil a également appelé les pouvoirs publics à «apporter davantage de soutien aux professionnels de ce secteur névralgique et à assurer tous les moyens matériels et les conditions morales leur permettant de faire face à cette pandémie». Dans le même contexte, le CNDH a exhorté les médias à «continuer de sensibiliser et de travailler sérieusement pour convaincre les citoyens de l'importance du strict respect des instructions et des recommandations des autorités dans le cadre de la prévention de ce virus en restant à la maison ainsi que le respect de la distanciation sociale et l’hygiène. Saluant la «large» solidarité de la société algérienne pour la lutte contre cette maladie tout en se mettant aux côtés de tous les staffs médicaux et paramédicaux, le CNDH a appelé «tous les acteurs de la société civile, les élites, les notables, les célébrités et les athlètes ainsi que les artistes à adhérer aux campagnes de sensibilisation de la population pour prévenir cette pandémie.