Télémédecine : Une exigence de l’heure

Des médecins ont créé des pages Facebook dédiées exclusivement à la téléconsultation avec leurs adresses et des conseils de prévention. Pour le président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP), cette démarche est à encourager et à pérenniser.

Contacté par El Moudjahid, le Dr Lyès Merabet a souligné l’importance de la numérisation du secteur de la Santé et de la création des espaces visuels qui permettent de garder le contact entre le patient et le médecin traitant.

«Le système de téléconsultation permet de donner des recommandations et des conseils aux patients sans avoir à se déplacer vers les structures de santé. C’est un dispositif qui permet, également, de suivre l’état de santé du malade à distance», a-t-il expliqué. Avec un contact visuel, le médecin peut apprécier l’état de santé générale du malade. «Nous pouvons, aussi, poser des questions par rapport au régime suivi et au traitement prescrit afin d’orienter le malade sur les comportements qu’il faudrait éviter», a-t-il ajouté.

Le président du Syndicat estime que l’intérêt de la téléconsultation n’est plus à démontrer et affirme que le confinement oblige les malades à limiter leurs déplacements, notamment s’il s’agit de renouveler l'ordonnance ou remettre un bilan et autres résultats des analyses au médecin. Il a relevé la nécessité d’élargir le système de la vidéo-consultation ou de vidéosurveillance au volet pharmaceutique, chose qui permettra, selon lui, de mettre en contact, à la fois, le médecin traitant, le pharmacien et le malade, soit une organisation du circuit pour une meilleure prise en charge des malades.

«Ce système répond à une exigence de santé, notamment dans ce genre de situation de crise sanitaire», a précisé le Dr Merabet qui évoqué le cas des malades chroniques et les malades mentaux. Ces derniers ont des problèmes à assurer une prescription en médicaments nécessaires pour le traitement de leur pathologie. «Le cas de ces malades est spécial car la prescription de leur médicaments est réglementée», a-t-il souligné.

Avec le confinement sanitaire obligatoire, notamment à Blida et Alger, il observe certains problèmes relatifs au suivi de ces malades qui sont à court de traitements. «A travers le système de télémédecine, nous pouvons assurer une consultation médicale à distance pour palier à ce genre de problèmes», a-t-il assuré non sans insister sur sa généralisation à l’ensemble du territoire.

Kamélia Hadjib