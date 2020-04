Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a rendu hommage mardi aux médecins ainsi qu’aux personnels de la santé à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé.

«A l'occasion de la Journée mondiale de la Santé, j’adresse mes salutations de considération et de reconnaissance à nos médecins et à l’ensemble des personnels de la santé pour leurs sacrifices ainsi qu’à notre peuple pour sa solidarité qui a ébahi le monde comme ce fut le cas pour le Hirak béni. Que l’Algérie reste debout. Honneur et gloire à nos vaillants chouhada», a écrit le président Tebboune sur les réseaux sociaux.