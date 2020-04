Ali Sahel, président de l’Association nationale des échanges entre jeunes : «Nous allons produire plus de 200.000 bavettes»

El Moudjahid : Comment évoluent les différentes actions de votre association ?

Ali Sahel : Depuis l’avènement de cette pandémie, l’ANEJ a mis en place une équipe de secouriste qui a commencé à stériliser les lieux publics tels que des hôtels qui ont accueilli les personnes confinées. Nous avons aussi commencé à stériliser plusieurs services hospitaliers à l’image de ceux de Bainem, Bab El Oued, Mustapha-Pacha et Beni Messous. Nous avons plusieurs groupes composés de 4 à 5 personnes dans chaque hôpital. Nous avons fourni aux bénévoles des tenues adéquates. Des bienfaiteurs ont remis des détergents et nous avons collecté des dons pour les structures sanitaires dont 5.000 masques lisières.



Pouvez-vous nous parler de vos futures actions ?

Les prochaines actions sont la production de 200.000 bavettes qui commence aujourd’hui. De plus, avec l’aide d’universitaires de Boumerdès, nous avons entamé la fabrication de 20 tunnels stérilisants qui devront être opérationnels vendredi. Ils seront remis aux principaux hôpitaux de la capitale. Nous avons également acheté des masques respiratoires au profit des médecins et nous avons remis à un autre établissement des lunettes de protection.



Quels échos ont eu vos actions au niveau de la société ?

Nous sommes très satisfaits car nous avons beaucoup de retour au niveau des réseaux sociaux. Le personnel de santé nous rend de vibrants hommages et apprécie le fait que des Algériennes et Algériens apportent leur contribution. La solidarité s’est mise en place sans rien attendre au retour.



Avez-vous enregistré de nouvelles adhésions ?

En effet, plusieurs wilayas ont commencé à composer des groupes, comme à Tiaret. Ces groupes doivent se concerter avec l’ensemble des acteurs qui luttent contre la pandémie, c’est-à-dire les pouvoirs publics, la Protection civile et le personnel de santé. Ce sont des règles universelles pour que la dynamique collective soit une réussite.

Avez-vous rencontrez des difficultés particulières sur le terrain ?

Les hôpitaux nous fournissent des attestations et autres autorisations pour que les bénévoles puissent travailler et se déplacer après 15h. Certes au début, ce n’était pas facile. Les portes nous ont été ouvertes et on a été encadrés par le corps médical sans lequel rien n’est possible. La confiance mutuelle s’est ainsi installée. Je suis persuadé que l’on sortira vainqueur de cette guerre contre la maladie qui ne manquera pas d’installer de nouvelles pratiques sociétales. Nous observons que la bureaucratie est moins tatillonne. Les jeunes sont en train de fabriquer des respirateurs artificiels. Nous avons des compétences qui pourront faire que l’Algérie sortira plus forte de cette guerre et devenir un leader en termes de nouvelles technologies.

Propos recueillis par : Sami Kaidi