Oran : Des équipements de protection pour les hôpitaux

Le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables a livré aux structures hospitalières d’Oran des lots d’équipements de protection. Le directeur de l’Agence nationale des déchets, Karim Ouamane, représentant du ministère et la direction de l’environnement d’Oran ont présidé l'opération.

Cette dernière rentre dans le cadre du programme du ministère pour assister les structures sanitaires mobilisées dans la lutte contre le Covid-19, à l’instar de ce qui a été fait dans d’autres wilayas. Sur instruction de la ministre de l’Environnement, "nous avons remis des équipements de protection au corps de la santé et des agents civils. Nous avons livré du matériel et des produits de désinfection pour les structures sanitaires et 500 unités d’habillement complet pour les agents de nettoiement et de la collecte de déchets.

Des gants et des tenues, des combinaisons de sécurité, des outils de protections jetables et des quantités considérables de produits désinfectants», a indiqué M. Karim Ouamane à El Moudjahid. De son côté, la directrice de l’Environnement a souligné l’importance de la participation de toutes les institutions dans la lutte contre cette pandémie. «C’est une contribution de notre ministère pour aider le secteur de la Santé. Nous avons réceptionné beaucoup de matériels pour les deux hôpitaux qui traitent la pandémie, à savoir l'EHU et le CHU», a-t-elle précisé.

Amel S.