Le directeur de la santé militaire : Des dispositions importantes pour lutter contre le coronavirus

Le directeur central des Services de santé militaire, le général-major Abdelkader Bendjelloul, a fait savoir que 70% des capacités des hôpitaux militaires sont mobilisées et préparées afin de parer à toute éventualité d’une évolution de la pandémie de Coronavirus. Dans une interview, publiée sur la page officielle du ministère de la Défense nationale sur Facebook, reprise par le site de la Radio nationale, il a ajouté que l’ANP dispose aussi des hôpitaux de campagne qui peuvent être déployés en cas de nécessité pour d’apporter de l’aide. Il a indiqué que ces derniers sont dotés «de tous les équipements nécessaires, de services de radiologie, de réanimation, d’un bloc opératoire et de laboratoires d’analyses pour effectuer, sur place, des opérations chirurgicales et des soins intensifs». Il a précisé que ces hôpitaux peuvent être installés «n’importe où, et sont immédiatement opérationnels». Par ailleurs, il a annoncé que l’ANP avait mis en place, au niveau des entrées des unités et des hôpitaux militaires des thermomètres à distance afin de détecter toute personne dont la température corporelle est anormale. Il a mentionné également l’installation des caméras thermiques dans les hôpitaux militaires régionaux.