Recherche scientifique : Conception d’un appareil de respiration artificielle

Le directeur du développement technologique et de l'innovation à la direction de la recherche scientifique et du développement technologique, Hichem Sofiane Salaouatchi, a affirmé, hier, que trois centres de recherche travaillent actuellement pour développer un appareil de respiration artificielle, en collaboration avec des entreprises.

Les laboratoires ont dépassé les étapes de conception mécanique et électronique et sont en phase de conformité.

M. Salaouatchi, qui s'exprimait à la Radio nationale, a précisé que les centres de recherche ont développé des modèles de cabines de stérilisation et de désinfection. Il a rappelé que les rencontres tenues au ministère de l'Industrie entre la direction de la recherche et des groupes industriels ont abouti à un accord pour la fabrication du premier modèle de ces cabines qui seront produits par l'entreprise Elec Algérie. Cette étape, si elle réussie, serait le début d'une coopération entre les universités et le secteur industriel. «Le laboratoire de l'université de Tizi-Ouzou effectue actuellement des diagnostics pour aider l'Institut Pasteur à détecter les cas de Coronavirus. Il existe d'autres laboratoires dans les universités de Chlef, Médéa, El Tarf et Bejaia qui entreront en service prochainement pour participer à l'effort national et atténuer ainsi la pression sur l'Institut Pasteur en matière de dépistage», a-t-il déclaré. M. Salaouatchi a affirmé que la direction a élaboré une stratégie afin de contribuer à l'effort national de lutte contre l'épidémie du Coronavirus au niveau préventif et hospitalier, en concevant un système respiratoire artificiel et en produisant de la Chloroquine pour traiter les personnes infectées. Il a confié que des universités travaillent actuellement à la production de masques et de solutions de gel hydroalcoolique.

Salima Ettouahria