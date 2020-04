Le Président Tebboune adresse un message de sympathie au Premier ministre britannique suite à son hospitalisation

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de sympathie au Premier ministre britannique, Boris Johnson, à la suite de son hospitalisation après avoir été atteint par le coronavirus (Covid-19), a indiqué hier un communiqué de la présidence de la République.

«J'ai appris avec émotion la nouvelle de votre hospitalisation à la suite de votre atteinte par le Covid-19», a écrit le Président Tebboune dans son message.

«Permettez-moi en cette épreuve difficile que vous traversez de vous dire mes sentiments de solidarité et de sollicitude et de vous exprimer mes souhaits de prompt rétablissement et mon vœu de vous voir bientôt rétabli au sein de votre famille et de votre peuple», a ajouté le président de la République.

«En vous réitérant mes vœux de prompt rétablissement, je vous prie d'agréer, monsieur le Premier ministre, les assurances de ma haute et amicale considération», a conclu le Président Tebboune.