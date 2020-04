Le Directeur général de la Protection civile à Tizi-Ouzou : Optimisation des capacités opérationnelles

Le directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlef, a donné, hier, à Tizi-Ouzou, des orientations pour «l’amélioration de la prise en charge du personnel de la protection civile, notamment en matière de conditions de travail et de vie dans les casernes».

Il a insisté lors d’une réunion avec les cadres locaux sur «le respect des directives des pouvoirs publics relatives à la rationalisation des dépenses et à la préservation du matériel», a indiqué un communiqué de la DGPC.

Le colonel Boualem Boughlef était accompagné de cadres centraux de la Protection civile. Il a également inspecté l’unité d’Adekar à Bejaïa, afin de s’enquérir de la couverture opérationnelle et de s’informer sur les conditions de travail des effectifs des différentes unités, notamment durant cette période sensible.

«Au cours de cette visite, le directeur général a inspecté des unités opérationnelles et donné des orientations afin d’atteindre les objectifs de la DGPC qui vise à optimiser les capacités opérationnelles afin d’assurer une prise en charge efficace et efficiente des demandes de secours et des diverses sollicitations de nos citoyens».

Le colonel Boualem Boughlef a insisté, lors d’une séance de travail avec les officiers chefs des unités et les cadres de la wilaya, sur «l’application stricte du programme d’action initié pour faire faire face à l’épidémie de coronavirus, notamment dans le domaine de la formation et la qualification de la ressource humaine, la mise à disposition des équipements de protection nécessaires et le strict respect du protocole d’intervention».

Neila B.