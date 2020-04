Marché de gros des fruits et légumes d’El-kerma (Oran) : Aucune baisse d’activité n’est enregistrée

Aucune baisse de l’activité commerciale n’est enregistrée au niveau du marché de gros des fruits et légumes d’El Kerma, a affirmé hier le directeur du commerce de la wilaya d’Oran. Dans une déclaration à l’APS, Ahmed Belarbi a souligné qu’aucune baisse d’activité commerciale n’est enregistrée au niveau du marché de gros des fruits et légumes d’El Kerma, indiquant que 45 mandataires verbalisés pour des infractions liées au défaut de facturation et d’affichage de prix ont repris le travail après s’être acquittés de leurs amendes.

Le marché est approvisionné de 800 à 900 tonnes de fruits et légumes quotidiennement, sans compter d’autres quantités qui arrivent d’autres wilayas, dont notamment Mostaganem, a-t-il fait savoir.

Selon le même interlocuteur, tous les produits de large consommation tels que semoule, farine, huile de table, lait sont disponibles et en quantités suffisantes au niveau des différents sites de commerce de gros dont notamment ceux de Sidi El Hasni, d'Es-Seddikia et d'Es-Senia. Pas moins de 300 grossistes répartis à travers le territoire de la wilaya assurent quotidiennement l’approvisionnement des consommateurs et tout s’effectue dans de bonnes conditions en cette période de confinement sanitaire partiel pour la prévention et la lutte contre la pandémie de coronavirus, a-t-il déclaré.

Le dispositif de surveillance du circuit commercial mis en œuvre au niveau de la wilaya d’Oran contre la spéculation a mobilisé une trentaine de brigades de contrôle du commerce, a souligné la même source.