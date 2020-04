Béjaïa : Saisie de marchandises

Dans le cadre du plan d’action de lutte tracé par le groupement territorial de gendarmerie de la wilaya de Bejaïa contre les trafiquants et fraudeurs qui sévissent sur le territoire de la wilaya et qui profitent de la situation de la pandémie de coronavirus , qui exige la mobilisation totale des services de sécurité, en commercialisant des produits et marchandises illicites et pensant a détourner la vigilance des services de sécurité, la gendarmerie a intercepté, récemment, à El Kseur 75.000 sachets de tabac à chiquer d’un poids total de 2.250 kg évalué à 750 millions de centimes.

A Adekar, les gendarmes ont intercepté un véhicule avec, à son bord, 962 bouteilles d’alcool de différents modèles d’une valeur de 108.440 DA. Les gendarmes de la brigade d'Aokas ont découvert 4.500 bouteilles de vin évaluées à 134 millions de centimes. Un procès-verbal a été établi contre le propriétaire du dépôt pour défaut de présentation de registre du commerce et activité illégale.

Après information du procureur de la République près le tribunal de Bejaia, les gendarmes ont procédé à la saisie de la marchandise et à l’ouverture d’une enquête.

M. Laouer