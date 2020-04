Djelfa : Hausse du quota de blé dur destiné aux minoteries

Le volume de blé dur destiné aux minoteries de la wilaya de Djelfa, pour la production de la semoule, a été renforcé par deux quotas supplémentaires de 4.500 et 2.700 qx, a annoncé mardi le wali Mohamed Ben Omar. Animant un point de presse consacré à la situation de l’épidémie du Covid-19, dans la région et des mesures entreprises pour l’endiguer, le chef de l’exécutif local a fait part de «mesures prises pour assurer la disponibilité de la semoule, en cette conjoncture difficile», assurant qu’il a été procédé à «une hausse du quota de la wilaya, afin de couvrir la demande exprimée en la matière». Il a, par la même, rassuré les citoyens quant à la «disponibilité de cette denrée alimentaire de base (semoule), qui a enregistré un manque sur le marché, comme rapporté par la presse locale», a-t-il observé.

Au titre des mesures décidées pour faire face à l’épidémie du nouveau coronavirus, le wali a signalé l’installation, en mars dernier, d' «une cellule de suivi de cette épidémie, outre une commission de coordination intersectorielle, qui a donné lieu à la constitution de comités à travers l’ensemble des daïras et 36 communes de la wilaya. A cela s’ajoute l’installation d’une commission pour le commerce, en charge du suivi des problèmes d’approvisionnement du marché et de la lutte contre la spéculation», a-t-il indiqué.

D’autres décisions ont porté sur la fermeture des marchés de la wilaya, et de nombreux établissements accueillant du public, outre la suspension du transport urbain.

Une instruction a été, en outre, émise à l’intention de la direction de l’hôpital ophtalmologique de Djelfa, pour «reporter tous les rendez-vous des malades, généralement issus des 47 wilayas du pays, pour éviter la propagation du Covid-19», a ajouté le wali.

Il a, également, fait cas de la mobilisation de 11.758 lits équipés, au niveau de 3.393 chambres hospitalières de la wilaya, outre la garantie du transport au profit de 191 médecins et employés de l’hôpital mixte (civil et militaire) du chef-lieu de wilaya. Le transport est, également, assuré à 280 agents de 11 communes.