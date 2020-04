Lutte contre la spéculation : Arrestation de 91 individus en 24 heures

Les unités de la Gendarmerie nationale ont arrêté, ces dernières 24 heures, 91 individus et saisi plus de 37 tonnes de produits alimentaires dans le cadre de la lutte contre la spéculation, a indiqué mardi un communiqué de ce corps sécuritaire. «Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de la spéculation, du monopole et de la fraude de produits alimentaires de première nécessité et en vue de mettre fin aux attitudes malintentionnées, la Gendarmerie nationale a traité 87 affaires et arrêté 91 individus ces dernières 24 heures», précise le communiqué, faisant état de la saisie de 37 tonnes et 205 kg de produits alimentaires». Dans ce cadre, la Gendarmerie nationale appelle les citoyens à participer massivement à la lutte contre les différentes formes de criminalité avec signalement de tout acte de spéculation, de monopole et de fraude ainsi que toute infraction portant atteinte à l'intérêt général». La Gendarmerie nationale a rappelé dans son communiqué aux citoyens le numéro vert (10-55) et le site électronique (www.PPGN.MDN.DZ) mis à leur disposition pour se renseigner ou déposer des plaintes.