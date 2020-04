Monopolisation des produits et augmentation des prix : un péché blâmable au plus haut point, selon la Commission de la Fatwa

La monopolisation des produits et marchandise dont les gens ont besoin, en vue d'en augmenter les prix et susciter la pénurie, se veut un «péché» blâmable au plus haut point, a affirmé mardi la Commission ministérielle de la Fatwa dans un communiqué, appelant la population à s'armer d'entraide et de solidarité, particulièrement en ces moments difficiles.

La Commission a appelé les gens à faire preuve de «patience» et à prendre exemple sur «les prophètes et pieux qui s'arment de fraternité, d’entraide et de solidarité, en temps de crise, notamment en cette conjoncture difficile».

Par ailleurs, la Commission a exhorté tout un chacun à «faire preuve de sagesse à l’égard de ses proches, à éviter les différends, particulièrement en ces moments difficiles, à se remémorer les vertus de quiétude et de sérénité et à œuvrer à l'ancrage des valeurs de fraternité pour renforcer les liens de cohésion et de miséricorde», Allah Tout-Puissant n'a-t-il pas dit: «Les croyants et les croyantes sont alliés les uns les autres». La Commission de la Fatwa appelle à s’éloigner de toute altercation et à éviter de susciter inquiétudes et troubles, en diffusant et en relayant les rumeurs, ce qui porte atteinte aux valeurs et à la morale.

La Commission a, enfin, incité à chercher refuge auprès d’Allah le Clément, le Miséricordieux, par la prière et l’imploration, tout en se revêtant de ce qui est à même d’apporter des réponses favorables aux prières.