Mascara : Un plan pour l’application des mesures de confinement

Les services de sûreté de Mascara ont élaboré un plan de sécurité en vue de garantir l’application des mesures de confinement visant la préservation de la santé publique en incitant les citoyens à rester chez eux.

Il s'agit de l’intensification des patrouilles pédestres et mobiles à travers les places publiques, les rues et quartiers. En outre, des campagnes de sensibilisation ont eu lieu. Les mesures édictées par l’arrêté de wilaya ont été mises en application.

La sûreté de wilaya a enregistré un fort engagement de la part de la population dans l'application des mesures de confinement, à l’exception de quelques infractions.

Des mesures sont prises à l’encontre de 13 personnes et il y a eu le contrôle de 18 véhicules et de 26 motos, ainsi que de trois locaux commerciaux qui ne se sont pas conformés aux mesures de confinement partiel.

A. Ghomchi