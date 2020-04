Tizi Ouzou : Distribution de lait

Un total de plus de 15.000 litres de lait de vache cru a été distribué gratuitement aux familles nécessiteuses depuis le 27 mars par l’Association des éleveurs de vaches laitières de la commune de Timizart, une trentaine de kilomètres au nord-est du chef-lieu de wilaya, a fait savoir son président, Rabah Ougmat.

Des centaines de familles nécessiteuses de plusieurs villages ont bénéficié de cette opération de solidarité. Il indique qu’un volume de 500 à 600 litres de lait est distribué quotidiennement en collaboration avec les comités et le mouvement associatif de ces villages.

Il a rappelé la disposition de l'association à poursuivre cette opération jusqu’à la fin de cette crise sanitaire. Les éleveurs de Timizart, la Chambre d'agriculture et le Conseil interprofessionnel du lait, en collaboration de la Direction des services agricole, a lancé cette opération au profit des familles nécessiteuses.

Bel. Adrar