Sétif : Le marché Abacha délocalisé

À Sétif, le respect des conditions d’hygiène et la mise en œuvre des règles de prévention pour la lutte contre la propagation du coronavirus constituent le cheval de bataille des services de police, de la Gendarmerie nationale et des secteurs de la Santé et du Commerce. Des actions multiples de contrôle et de sensibilisation sont en effet menées à différents niveaux pour veiller au strict respect de ces mesures qui tendent à préserver la santé du citoyen et à livrer une lutte sans merci à tous qui mettent à profit une telle conjoncture pour verser dans la spéculation ou écouler certains produits parfois impropres à la consommation.

Dans ce contexte, les actions déployées sur le terrain par ces équipes au niveau de lieux de commerce ou sur les axes routiers, où les conditions de transport de produit sensibles font aussi l’objet d’une attention particulière, s’inscrivent en droite ligne avec les directives des hautes instances du pays et se traduisent par les explications et orientations et quand la nécessite l’impose, des mesures rigoureuses édictées par la règlementation en vigueur.

Des actions d’autant plus importantes qu’elles vont dans le sens des aspirations de nombreux consommateurs conscients de la nécessite d’éviter les rassemblements et annihiler l’impact négatif que produit un tel phénomène dans la propagation de ce virus. Afin d’éviter cette forte affluence et tout contact au niveau de Souk Abacha, les autorités ont pris la décision de transférer, à titre provisoire, cet espace vers le grand marché de véhicules est fermé pour le moment. Les marchands de viande et de poulet, toujours dans un même souci d’aérer cet espace, pourront rester sur ces lieux et œuvrer dans les conditions appropriées, soit moins d’affluence et des conditions de conservation assurées par la chaîne du froid.

F. Zoghbi