Association nationale des commerçants et artisans : Les commerçants doivent être épargnés par les mesures

Les mesures de confinement sanitaire prises par les autorités publiques pour endiguer les risques liés à la propagation du coronavirus obligent les commerçants à s'adapter pour assurer la disponibilité des marchandises et éviter la pénurie.

El Hadj Tahar Boulenouar, président de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), estime que l’activité commerciale a été impactée par l’absence des transports, empêchant les commerçants de rejoindre les marchés, et les distributeurs de fournir leurs marchandises, notamment les boulangeries.

Pour assurer l’approvisionnement du marché en produits agricoles et agroalimentaires. M. Boulenouar affirme que l'ANCA a saisi les autorités publiques au sujets des autorisations de déplacement au profits des commerçants qui n’ont pas été en mesure d’exercer leur activité suite à l'entrée en vigueur des mesures exceptionnelles. Le président de l'ANCA explique que les mesures de confinement ont contraint les commerçants de restreindre l'activité à huit heures par jour, soit de 7h à 15h, «ce qui handicape les boulangeries, le commerce de l'agroalimentaire et les distributeurs, pour assurer l’approvisionnement des magasins de détail». À cet effet, il appelle les commerçants à s'approcher des services administratifs pour l'obtention des formulaires d'attestation de déplacement dérogatoire au confinement afin de ne pas faire l'objet de sanctions. M. Boulenouar demande aux commerçants de «fournir les informations concernant leur secteur d'activité, le numéro d'immatriculation du véhicule et éventuellement les noms des ouvriers».

Cependant, les autorités locales pourront utiliser le pouvoir discrétionnaire, eu égard à la situation sanitaire dans chaque wilaya, et selon l'évaluation faite sur les besoins d'approvisionnement par rapport à la densité de la population, la capacité de production et la demande de produits. Le président de l'ANCA estime que la fait d'épargner aux commerçants, agriculteurs, éleveurs et producteurs de produits agroalimentaires les mesures exceptionnelles contribue à garantir la stabilité de l’approvisionnement du marché et faire barrage aux spéculateurs. M. Boulenouar appelle les commerçants à œuvrer à la désinfection des locaux, des produits et des moyens de transport et de livraison, pour limiter les risques de contagion et de prendre d'autres précautions, comme le respect de la distanciation sociale.

Le président de l'ANCA appelle les P/APC à demander aux propriétaires de locaux et aux acteurs de l’immobilier à faire preuve de solidarité envers les commerçants en accordant des réductions de loyer jusqu'à 50% afin de leur permettre de pallier aux pertes, notamment dans le textile et autres commerces non essentiels ayant baissé rideau depuis presque deux mois.

Tahar Kaidi