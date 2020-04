Sonatrach : Don d’une journée de travail

Cette initiative est portée dans un message commun du président-directeur général du Groupe Sonatrach et du secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie, aux travailleurs du groupe, publié sur le site web de la compagnie.

«Sonatrach et ses filiales se doivent de marquer leur solidarité avec le peuple algérien, notamment en ces moments difficiles, en contribuant de manière concrète à l'effort national de lutte contre la propagation du COVID-19 en Algérie», indique-t-on dans la lettre, précisant que «cette contribution se fera à travers un don d'une journée de travail des agents du Groupe Sonatrach au profit des institutions nationales de santé». Les responsables de Sonatrach ont ajouté qu'ils «n'ont aucun doute sur l'adhésion de l'ensemble de nos collectifs à cette initiative citoyenne», ajoutant qu'ils sont «persuadés que c'est là, une contribution, que chacun de nous, approuve spontanément, tant elle témoigne de l'ancrage reconnu de notre entreprise au sein de la société algérienne à laquelle nous sommes tous fiers d'appartenir et pour laquelle nous ne lésinerons aucun sacrifice».

Ainsi, les structures des ressources humaines de chaque entreprise du Groupe Sonatrach sont chargées «d'établir des notes de mise en œuvre de cette initiative facultative, que nous sommes persuadés qu'elle remportera l'adhésion de tous», souligne le Groupe Sonatrach.

«Unis, disciplinés et solidaires face à la menace, nous demeurons, chacun dans son domaine, mobilisés et engagés dans l'effort national de lutte contre la propagation de la pandémie du COVID-19 en Algérie», assure la lettre. Le Groupe Sonatrach a, par ailleurs, présenté, en son nom et celui de tous ses travailleuses et travailleurs, ses «condoléances les plus attristées» à toutes les familles algériennes qui ont perdu un des leurs à cause de la pandémie COVID-19, en les assurant de son soutien et de sa solidarité «sans faille», tout en souhaitant un prompt rétablissement pour les personnes touchées par ce virus.

Sonatrach a également rappelé l'apport et l'abnégation de son personnel médical et paramédical mobilisé, qui, «en faisant preuve d'une grande maturité et d'un profond sens de responsabilité, n'a ménagé aucun effort pour prendre en charge toutes les interventions médicales sur toutes les unités». Le Groupe Sonatrach et la fédération nationale des travailleurs du pétrole, gaz et de la chimie, ont également réitéré «vigoureusement» le soutien et la reconnaissance de l'ensemble des collectifs du Groupe envers tous les travailleuses et travailleurs du secteur médical national, de la protection civile, des forces de sécurité et des services de l'administration, pour tous les efforts déployés et leur implication sur le terrain pour la prévention et la lutte contre la propagation du COVID-19 en Algérie.