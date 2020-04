Ministère des Affaires étrangères : Contribution à l’élan national de solidarité

«Dans le cadre de l'élan national de solidarité que connaît notre pays suite à la propagation de la pandémie du Corona, l’ensemble des personnels du ministère des Affaires étrangères participe à la campagne des donations lancée à cet effet», note la même source.

Les chefs de postes diplomatiques et consulaires «contribueront à cette action par le versement d'un mois de leur salaire», ajoute la même source.

«Nos diplomates et le personnel local contractuel exerçant au niveau de toutes nos missions diplomatiques et consulaires, de même que les personnels et les cadres du ministère des Affaires étrangères en fonction au niveau des services centraux prendront également part à cet effort national de solidarité visant à faire face aux effets de la pandémie du Corona», indique le communiqué du MAE, précisant que «des comptes en monnaie nationale et en devises étrangères ont été ouverts à cette fin».