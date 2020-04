Numéro vert «10-55» de la Gendarmerie : Une efficacité jamais démentie

Des réseaux criminels ont été démantelés et des spéculateurs neutralisés, grâce à des appels de citoyens sur le numéro vert de la Gendarmerie nationale (GN): le «10-55». Ce système a été renforcé et adapté au contexte actuel caractérisé par la crise sanitaire.

Fidèle à son action de proximité, la GN a assisté et secouru des familles dans des zones d’ombre lors du confinement. «L’action sécuritaire de proximité se traduit par le déploiement et la présence des différentes unités de la GN sur le terrain, alors que le numéro vert assure une proximité avec le citoyen», a indiqué le lieutenant-colonel Abdelkader Zighed, expert en criminologie à la GN. Pour lui, il ne s’agit pas d’un standard qui répond aux appels reçus. «Son efficacité consiste en la réponse immédiate et réelle aux doléances de citoyens à travers des résultats en temps réel», a-t-il assuré.



Pas des gangs, mais des «voyous de proximité»



Un exemple récent : mardi dernier, les unités de la GN ont arrêté 8 malfaiteurs munis d’armes blanches, pour atteinte à l’ordre public à la cité Ain El Melha à Alger. Le lieutenant-colonel Zighed a tenu à préciser qu’il ne s’agit pas de gangs, mais de «voyous de proximité», mettant en avant la mobilisation dans la lutte contre la délinquance urbaine. «Cette opération a été réalisée suite à un appel d’un citoyen sur le numéro vert. Aussitôt, un dispositif a été dépêché vers ce quartier, composé notamment des éléments de la Section de sécurité et d’intervention. Les mis en cause ont été arrêtés et un lot d’armes blanches a été saisi», a précisé le commandant Wahiba Boumediene de la cellule de communication au Commandement de la GN. Ce n’est pas une première, puisqu’une autre bande de malfaiteurs a été neutralisée à Ouled Fayet suite à un appel de jeunes du quartier ayant assisté à une agression armée dans une supérette. «Les gendarmes qui se sont déplacés sur les lieux ont pu identifier les mis en cause et les arrêter», a-t-elle précisé. Le numéro vert est sollicité également par des consommateurs pour dénoncer les pratiques frauduleuses de certains commerçants. Le commandant Wahiba Boumediene a indiqué que plusieurs affaires de lutte contre la spéculation ont été traitées grâce au plan d’action mis en œuvre par le Haut Commandement de la GN, pour la protection de l’économie nationale et de la santé publique. «Il s’articule essentiellement sur le travail de renseignement qui a été renforcé. Des citoyens ont également fourni des renseignements aux enquêteurs à travers des appels sur le 10-55 pour dénoncer la hausse des prix des produits de large consommation et la présence suspecte d’entrepôts de marchandises», a-t-elle fait savoir, citant le cas de Ghardaïa, où les gendarmes ont localisé un dépôt de stockage ne répondant pas aux normes et constituant une menace sur la santé publique. De même, les unités de la GN ont mené des descentes dans des dépôts suite à des appels sur le numéro vert. «C’est un indicateur positif de la contribution du citoyen dans la lutte contre la criminalité tout en consolidant le lien de confiance des citoyens envers l’institution», a souligné l’officier.



Au secours des populations des zones d’ombre



Le numéro vert est fortement sollicité en cette période de confinement, selon les chiffres communiqués par la GN. Une famille dans une région d’ombre à Bouira a été sauvée grâce à un appel sur le numéro vert. «C’est une famille nécessiteuse qui habite dans un village très reculé. Le père de famille n’a pas pu bénéficier de don d’une association caritative en l’absence de transport. Il a décidé d’appeler le numéro vert et a exposé son cas. La salle des opérations a alors transféré l’appel à la brigade de la GN la plus proche. Ses éléments ont transporté les denrées à bord de véhicules de service jusqu’au domicile de la famille démunie. «La GN est une institution républicaine et citoyenne au service de la population, notamment dans les villages et régions isolés, notre action majeure est la sécurité mais également l’assistance aux populations», a affirmé le commandant Boumediene. L’officier a rappelé que ce numéro a été mis en service le 5 février 2011 au profit de la sécurité publique «dans le cadre du renforcement des capacités de la GN, en matière de communication et afin d’assurer une meilleure qualité de service public». Ce numéro est accessible via tous les réseaux de la téléphonie fixe et mobile. Il est installé au niveau des 48 centres des opérations des groupements territoriaux de la GN. Le commandant Boumediene a affirmé que plusieurs enquêtes ont été traitées grâce au 10-55, notamment des tentatives d’enlèvement d’étudiantes, vol et contrebande de cheptel, agression sur la voie publique et dénonciation concernant le trafic de drogue et vol de véhicules.



Automobilistes en panne, femmes en couche et personnes en détresse



Durant la période allant du 1er janvier au 31 mars, les services de la GN ont enregistré 244.031 appels dont plus de 80.000 durant la nuit. Plus de 7.000 appels sont liés aux actes criminels, notamment le trafic de stupéfiants, alors que plus de 4.500 appels sont relatifs aux menaces contre les individus et les biens. Les appels ont enregistré une hausse sensible en raison de la pandémie de Coronavirus, soit 90.553 appels dont 9.947 demandes d’aide et assistance. Lors de cette période, les unités opérationnelles ont mené 6.297 interventions sur le terrain et 116 interventions avec des résultats immédiats en termes d’arrestations, alors que 4.240 appels ont été transférés à d’autres services compétents. Des automobilistes en panne sur l’autoroute et des proches de malades ou femmes en couche ont fortement sollicité le numéro vert lors du confinement sanitaire, pour assistance et escorte. D’autres ont appelé pour dénoncer des mouvements suspects dans leurs quartiers déserts, liés au vol de véhicules mais également des personnes inquiètes et d’autres importunées, à l’exemple d’une jeune fille qui a appelé le 10-55 pour lancer au gendarme : «Je ne suis pas mariée et je ne veux pas mourir célibataire par le Coronavirus». Les opérateurs ont été formés pour la gestion des cas de personnes en détresse, à l’instar d’une mère de famille atteinte par le Covid-19 et hospitalisée à El Kettar. Son témoignage a été largement partagé sur les réseaux sociaux. Elle a tenu à rendre hommage aux gendarmes qui ont intervenu pour rétablir la connexion internet pour ses enfants restés seuls à la maison. «L’opérateur m’a soutenu moralement. J’étais perdue et le 10-55 était mon seul recours. Mon problème a été tout de suite réglé suite à l’intervention de la GN» a-t-elle témoigné.

Avec plus de 9,7 millions d’appels vers le 10-55, depuis sa mise en œuvre, cette plateforme d’écoute et d’aide «traduit l’engagement du Commandement de la GN à travers l’effort conjugué de toutes ses unités à contribuer, en permanence, à répondre aux sollicitations des citoyens, démontrant ainsi la réceptivité, le dynamisme et l’action de proximité des unités de la GN, présentes sur le terrain H24 et 7j/7», a conclu le commandant Wahiba Boumediene.

Neila Benrahal