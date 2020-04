Constantine : Distribution de 500 colis de denrées alimentaires

Pas moins de 500 colis de denrées alimentaires ont été distribués par l'association «Kafil El Yatim» à des familles nécessiteuses dans la wilaya de Constantine, a indiqué lundi le responsable du bureau local de l'association, Kamel Bousalem. L'opération caritative vise à venir en aide à cette frange de la société en cette période exceptionnelle marquée par l'émergence de la pandémieCovid-19 et les appels à limiter les déplacements, a indiqué à l'APS le responsable, relevant que les familles ciblées vivent dans des zones rurales déshéritées. Des efforts se poursuivent actuellement par les membres de différents bureaux communaux de l'association pour la collecte d'un quota similaire de produits alimentaires en prévision du mois de Ramadhan, a ajouté M. Bousalem. La distribution des couffins de produits alimentaires, acquis du Fonds de la solidarité des bienfaiteurs, a été effectuée suite à une enquête sociale menée par des commissions de l'association, a-t-il fait savoir. L'opération caritative contribue à perpétuer les valeurs d'entraide et de solidarité durant cette période exceptionnelle, a-t-on noté. Le bureau local de l'association nationale Kafil El Yatim prend en charge depuis son ouverture en 2013, prés de 500 veuves et 1.400 orphelins.