Ouargla : Programmes à distance au profit des enfants

Divers programmes éducatifs, culturels et récréatifs à distance sont organisés dans la wilaya d’Ouargla au profit des enfants durant la période de confinement préventif contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris mardi des organisateurs. La bibliothèque principale de lecture publique Mohamed-Tidjani, au chef lieu de wilaya a arrêté une série d’actions en vue d’assurer la continuité de l’activité culturelle en cette conjoncture exceptionnelle de pandémie, dont un concours culturel intitulé «Mon ami, le livre», diffusé chaque matin par Bachir Mazari sur les ondes de la radio locale sous deux rubriques : «Racontes ton histoire» et «Fais moi la lecture». Des ateliers de lecture sont également radiodiffusés durant la semaine (excepté les vendredi et samedi) par les enfants participants par téléphone, afin de développer leur capacité de lecture et d’écoute. M. Mazari a précisé, à ce propos, que ce programme, qui est à sa cinquième édition et qui permet de meubler utilement le temps des enfants en cette période de confinement,

«a suscité une véritable interaction de la part des enfants et une satisfaction de leurs parents». Pour sa part, la bibliothèque «L’enfant innovateur» a concocté en direction des enfants (6 à 16 ans) un programme intitulé «Notre conscience nous préservera», à travers un concours culturel de dessin, d’écriture, de contes, de poèmes et autres, depuis le domicile, sur le thème de l’heure (Covid-19). Les œuvres sont adressés via le site électronique de la bibliothèque, a indiqué sa directrice, ChafiaSiagh, en soulignant que leur thème est l’occasion pour les enfants de «développer leurs connaissances sur le nouveau coronavirus et les voies de prévention pour freiner sa propagation». La Maison de la culture Moufdi-Zakaria d’Ouargla a prévu, de son côté, des concours et des programmes récréatifs à travers les réseaux sociaux, notamment Facebook, portant sur le dessin, la poésie et l’expression écrite sur le thème de la pandémie de Covid-19, a fait savoir son directeur, Said Wahbi Madani. Le programme culturel et éducatif de l’établissement a projeté également un espace du «jeune innovateur algérien», sous le signe «Distrais-toi et gagnes», qui se poursuivra jusqu’à la fin juin prochain, ouvert aux enfants de 5 à 15 ans via la page facebook de la Maison de la culture. Des projections-vidéos sont également diffusées via les réseaux sociaux sur les activités de troupes locales, concernant par exemple le volet récréatif, et sur l’actualité du moment (Covid-19 et les voies de prévention) concernant l’axe documentaire. Des programmes récréatifs et de sensibilisation animés par la psychologue, Fatiha Benketila, sont également diffusés via la page facebook et le courrier électronique de la Maison de la culture, sur la prise en charge de l’enfant et sur l’organisation de l’individu et de la famille durant la période de confinement, en plus d’initiatives destinées aux adultes (35 ans et plus) dans le domaine du roman, sanctionnées par des prix d’encouragement. Selon leurs initiateurs, ces activités visent à capter la participation des enfants, à développer leur potentiel et leur créativité durant le confinement, en plus d’encourager les parents, notamment les mères travailleuses, à découvrir les talents cachés de leurs enfants et à les promouvoir.