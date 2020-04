États -unis d’amérique

Près des trois-quarts des Américains ont affirmé que leurs revenus familiaux avaient diminué depuis le début de l'épidémie de coronavirus, selon une enquête publiée mardi par le Financial Times et la Fondation Peter G. Peterson.

L'enquête, menée entre le 24 et le 29 mars, a montré que 73% des Américains ont déclaré que l'épidémie avait réduit leurs revenus familiaux, 24% disant même que les revenus de leur ménage avaient été réduits «de manière très significative». L'enquête a également révélé que 71% des Américains ont indiqué que l'épidémie avait affecté leurs décisions personnelles ou professionnelles, tandis que 92% ont dit être d'accord que le virus affectera «beaucoup» l'économie américaine à court ou à long terme.

«L'épidémie de coronavirus est une urgence nationale sans précédent, et nous devons réagir de manière énergique pour faire face à la fois à la crise de santé publique et au risque économique», a commenté Michael Peterson, PDG de la Fondation Peter G. Peterson, dans une récente déclaration. «En agissant rapidement et stratégiquement, nous pouvons améliorer la réponse et réduire les souffrances, en particulier parmi les populations vulnérables», a-t-il poursuivi.

L'enquête a été menée alors qu'un nombre record de 10 millions d'Américains ont déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage au cours des deux semaines se terminant le 28 mars en raison de l'épidémie. Alors que la pandémie de COVID-19 continue de se propager à travers les Etats-Unis, les experts estiment que le marché du travail va connaître un taux de chômage à deux chiffres dans les prochains mois.

Selon une étude récente de la Federal Reserve Bank de Saint-Louis, l'épidémie de coronavirus pourrait ainsi détruire 47 millions d'emplois américains au deuxième trimestre, portant le taux de chômage à 32%.