Agence nationale du sang : Appel aux citoyens

La directrice générale de l’Agence nationale du sang (ANS), le Dr. Linda Ould Kablia a appelé les citoyens âgés entre 18 et 65 ans et en bonne santé, à faire don de leur sang pour aider ceux qui ont en besoin en cette conjoncture de pandémie mondiale de coronavirus. «Dans le contexte de l'évolution de la pandémie de Covid-19, les réserves de sang à travers le territoire national sont en nette diminution», a alerté le Dr. Ould Kablia dans une déclaration à l’APS.

En effet, face à cette crise sanitaire, les donneurs de sang ne se présentent plus au niveau des structures fixes de transfusion sanguine pour effectuer un don, par peur d'être contaminés. Parallèlement les mesures de confinement ont rendu plus difficile pour les donneurs le déplacement aux points de collecte fixe, a-t-elle expliqué.

Elle a appelé les citoyens à se diriger vers la structure de transfusion sanguine la plus proche de leur lieu de résidence pour faire don de leur sang pour aider ceux qui ont en besoin.

Le Dr. Ould Kablia a assuré, dans ce sens, que l’ANS, en collaboration avec les différents experts dans le domaine, a élaboré des recommandations et plusieurs directives ont été établies et transmises à l'ensemble des structures de transfusion sanguine pour la protection des donneurs, des malades et des professionnels de la santé contre tout risque de contamination». Elle a cité, à ce propos, «l'impératif de procéder à une sélection médicale des candidats au don, au respect de la distanciation sociale à chaque étape du don de sang et des mesures d'hygiène spécifiques et régulières après le passage de chaque donneur, et l'utilisation pour le prélèvement d'un matériel stérile et à usage unique».

Face à l’anxiété des donneurs, qui vient souvent du manque d’informations et la crainte d’être infecté pendant le don, le Dr. Ould Kablia a plaidé pour la sensibilisation «sans relâche» du public à l’importance de maintenir un approvisionnement suffisant au niveau national, à la nécessité de disposer de donneurs de sang pour sauver des vies et au caractère sécurisé de la procédure de don.

«Des milliers de patients dans notre pays nécessitent des transfusions sanguines dans le cadre des situations d'urgence, telles que les traumatismes, les hémorragies lors de l'accouchement, les anémies, les interventions chirurgicales urgentes, les maladies du sang et les cancers», a-t-elle souligné.