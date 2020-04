Naâma : Concours en ligne de la meilleure vidéo pour enfants

La maison de la culture Ahmed- Cham de Nâama a lancé un concours en ligne de la meilleure vidéo éducative pour enfants sur la prévention contre le coronavirus, a-t-on appris du directeur de cet établissement culturel Youcef Karim. Le concours, qui se décline sous le slogan «Notre conscience nous protège» et qui cible les enfants âgés entre 8 et 15 ans, est ouvert du 6 au 14 avril. Les vidéos de 10 minutes sont envoyées sur la page Facebook de la maison de la culture, a indiqué M. Youcef. «Cette initiative vise à meubler le temps des enfants avec des activités bénéfiques, à détecter des talents en herbe dans le domaine de la photographie et de l’audiovisuel, en plus de connaître les réflexions d'enfants sur le coronavirus», a-t-il souligné. Le directeur de la maison de la culture a appelé les parents à assister leurs enfants dans ce concours, dont les résultats des lauréats seront annoncés le 19 avril. Des prix d’encouragement seront décernés par un comité spécialisé chargé de l'évaluation des œuvres. Par ailleurs, dans le cadre de la contribution de figures culturelles de la wilaya de Naâma à la prévention contre le coronavirus, le poète et écrivain Bouhamida Mohamed Benaissa d'Ain Safra a récemment publié un recueil de poèmes traitant de la pandémie du Covid- 19, a-t-on fait savoir.