Stars d’antan : Fadhela Dziria, figure de proue de la chanson algéroise

Fadhela Madani, chanteuse algérienne, plus connue sous le nom de Fadhéla Dziria, fait partie des grands représentants de la chanson hawzi et aroubi à une époque où c’était très difficile pour une jeune femme de s’imposer sur la scène artistique.

Née le 25 juin 1917 à Djenane Beït El Mel, du côté de Notre Dame d’Afrique, à Alger, dans une famille conservatrice, Fadhela Dziria, est une artiste qui a fortement popularisé la chanson traditionnelle citadine dite hawzi. Fille de Mehdi Ben Abderrahmane et Fettouma Khelfaoui, soutien majeur de sa famille sur le plan matériel, elle s’était mariée une seule fois, en 1930, à l'âge de 13 ans.

De cette union naquit une fille qui ne vécut pas. Sa mésentente avec son mari, qui décéda quelque temps après, la poussa à faire une fugue. Elle se retrouva, en 1935 à Paris, chantant dans les quartiers à forte concentration d’émigrés et plus particulièrement au cabaret El Djazaîr. Elle chantera du Asri (moderne), rencontrera Abdelhamid Ababsa qui lui apprit plusieurs mélodies en vogue à l’époque, et lorsque sa mère la fit revenir, elle restera chanteuse tant sa voix plaisait au public. Elle s’est adonnée à la chanson dès son jeune âge en imitant la Maâlma Yamna Bent El Mahdi. Fadhela Dziria fut découverte lors d’un passage à l’émission de Radio Alger «Men Koul Fen Chwaya» qu’animait Habib Hachelaf aux côtés du chef d’orchestre Haddad El Djilali. Dès son jeune âge, Fadhela s’adonna à la chanson en imitant la grande Cheikha Yamna Bent el Hadj el Mahdi et plus tard en reprenant à son compte ses mélodies. Elle admirait aussi Meriem Fekkaï qui l’aidera plus tard à former son orchestre. À son retour au pays, elle anime les fêtes de mariage et les soirées ramadanesques au Café des Sports de la rue Bruce, dans la basse Casbah, géré par Hadj Mahfoud. Une troupe de théâtre et de variétés va la prendre en charge par la suite et sur les conseils de son directeur de troupe et sous l’influence de Mustapha Skandrani et Mustapha Kechkoul, Fadhela Dziria finit par adopter le style algérois en intégrant le groupe de Meriem Fekkaï qui animait les soirées de fête algéroises.

Lors de son premier enregistrement professionnel, elle reprend une chanson arabo-andalouse bien connue déjà «Rachik el kad», mais sa vraie rentrée se fait avec l’enregistrement en 1949 de son premier disque chez Pacific; «Hbibi Malou» (paroles de Kechkoul et musique de Skandrani), qui obtint un grand succès commercial. Mahieddine Bachetarzi l’enrôla alors pour animer la partie concert de ses tournées. Elle participa aussi en tant que comédienne aux pièces qu’il présentait à travers toute l'Algérie et notamment dans «Ma Yenfâa ghir Essah», «Dawlette Enissa», «Othmane en Chine» et «Mouni Radjel» ce qui lui permit de travailler aux côtés d’artistes consacrés en 1949. Cette carrière de comédienne, mêzme si elle n’a pas été longue, lui valut surtout de travailler aux côtés d’artistes consacrés, comme Ksentin, Touri, Bachdjarrah, Keltoum et bien d’autres. Quittant les planches, elle revient à la chanson, sa véritable passion, et ce retour lui fait gagner au moins trois grands succès : «Malou habibi», «Ena Toueiri», des chansons écrites par Hachelaf et composées par Djilali Haddad, et «Houni Kanou» (Ils étaient là), un zendali exécuté sur un rythme typiquement féminin de l’Algérois. Femme généreuse, pleine de bonté, on la retrouve en 1954 à l’Opéra de Paris où elle s’est produite dans le gala organisé au profit des sinistrés d’Orléansville, aux côtés de la célèbre comédienne Keltoum et d’Aouichette, chanteuse bien connue dans le milieu artistique de l’époque.

En 1955, elle participe à des émissions classiques à la télévision algérienne naissante. Sa vie artistique ne l’empêchera pas de participer avec sa sœur Goucem à la guerre de libération nationale: elle était chargée de la collecte des fonds. Arrêtée, elle est détenue à la prison de Barberousse (Serkadji). A sa sortie de prison, elle forme son propre ensemble musical avec sa sœur à la derbouka, Reinette Daoud, dite l'Oranaise, au violon, et sa nièce Assia au piano et à l’orgue. Après l’indépendance, elle reprend sa participation à la radio et à la télévision. Sensible, perspicace, elle était majestueuse sur scène. Son langage recherché, serein et calme, son élégance et sa manière de porter le caftan, le karakou avec séroual doré, coiffée de m’harmet leftoul et parrée d’un khit erroh ou zrir, faisaient d’elle l’expression vivante de toute une culture, de toute une tradition jalousement conservée.

Elle incarnait aussi le côté classique de la musique algérienne et, à ce titre, elle fut connue comme la plus grande chanteuse algérienne. Son caractère affable et son sourire lui ont permis de vivre dans le milieu artistique avec la considération et la sympathie de tous. Elle mourut en son domicile de la rue Hocine Asselah, près de la Grande Poste, à Alger, le samedi 6 octobre 1970 et fut enterrée au cimetière d’El Kettar.

Sihem Oubraham